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  • ФИФА опубликовала разъяснение решения по Балогуну из 13 пунктов

ФИФА опубликовала разъяснение решения по Балогуну из 13 пунктов

Сегодня, 09:25
15

Председатель дисциплинарного комитета ФИФА опубликовал заявление в связи с решение по нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

Ранее в УЕФА выразили недоверие «беспрецедентному, непонятному и неоправданному решению», заявив, что «оно пересекло черту».

«1. 1 июля 2026 года во время матча чемпионата мира между США и Боснией и Герцеговиной игрок сборной США Фоларин Балогун был удален с поля на 64-й минуте за серьезное нарушение правил после просмотра ВАР. После матча он вышел на поле, чтобы отпраздновать гол со своими партнерами по команде, несмотря на удаление.

2. 2 июля 2026 года ФИФА начала дисциплинарное разбирательство в отношении Балогуна за возможные нарушения статьи 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА (удаление и дисквалификация в связи с красной карточкой) и статьи 14 Дисциплинарного кодекса ФИФА (ненадлежащее поведение игроков, связанное с празднованием гола).

3. 5 июля 2026 года Дисциплинарный комитет ФИФА признал Балогуна виновным в обоих нарушениях, наложил дисквалификацию на один матч (с отсрочкой исполнения на один год) и штраф в размере 40 000 долларов США, а также уведомил стороны о своем решении.

4. Что касается спортивной санкции, Дисциплинарный комитет ФИФА наложил дисквалификацию на один матч. В решении конкретно указано, что эта дисквалификация включила автоматическую дисквалификацию, которая была бы применена к предстоящему матчу чемпионата мира между США и Бельгией, запланированному на 6 июля 2026 года. На практике, без каких-либо дополнительных мер со стороны Дисциплинарного комитета ФИФА, Балогун не имел бы права участвовать в этом матче.

5. Однако Дисциплинарный комитет ФИФА применил статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, в соответствии с которым он имеет право приостанавливать применение любых дисциплинарных мер, и постановил отложить применение дисквалификации на один матч на испытательный срок в один год.

В результате Балогун не обязан немедленно отбывать дисквалификацию. Вместо этого санкция остается отложенной в течение испытательного срока и будет применена только в случае совершения им другого нарушения аналогичного характера и тяжести в течение этого годичного периода. В случае повторного нарушения, помимо любых новых санкций, наложенных за последующее нарушение, будет применена условная дисквалификация на один матч.

6. В дополнение к условной дисквалификации, Дисциплинарный комитет ФИФА наложил штраф в размере 40 000 долларов США. При этом половина суммы была отнесена к нарушению статьи 14 Дисциплинарного кодекса ФИФА, а половина – к нарушению статьи 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Федерация футбола США была признана солидарно ответственной за уплату штрафа в соответствии со статьей 6.5 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

7. Во-первых, Дисциплинарный комитет ФИФА (как и любой другой судебный орган ФИФА) является независимым, как это предусмотрено Уставом ФИФА и Дисциплинарным кодексом ФИФА. Председатели, заместители председателей и другие члены судебных органов ФИФА соответствуют критериям независимости, определенным в Регламенте ФИФА по управлению, что обеспечивает их беспристрастность.

8. Во-вторых, Дисциплинарный комитет ФИФА не отменил удаление Балогуна, а подтвердил его дисквалификацию на одну игру из-за красной карточки, показанной ему 1 июля 2026 года. Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение только о дальнейших дисциплинарных санкциях, которые должны применяться после красной карточки.

9. Статья 66.4 Дисциплинарного кодекса ФИФА гласит: «удаление автоматически влечет за собой дисквалификацию на последующий матч». Аналогично, статья 10.5 Регламента чемпионата мира-2026 гласит: «если игрок или представитель команды удалены с поля в результате прямой или непрямой красной карточки (второе предупреждение), они автоматически дисквалифицируются на последующий матч своей команды. Кроме того, могут быть применены дополнительные санкции».

10. В соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение приостановить на испытательный срок длительностью 1 год действие автоматической дисквалификации на матч, наложенной в соответствии со статьей 66.4 Дисциплинарного кодекса ФИФА и статьей 10.5 Регламента чемпионата мира-2026. Решение было принято с учетом всех конкретных обстоятельств инцидента и имеющихся доказательств.

11. В соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, Дисциплинарный комитет ФИФА имеет право приостанавливать действие любых дисциплинарных мер, если они не связаны с манипуляциями результатов матчей, чего, конечно, в данном случае не было. Следует добавить, что применение статьи 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА не является беспрецедентным, поскольку аналогичные решения ранее принимались во время отборочных матчей чемпионата мира-2026.

12. В Дисциплинарном кодексе ФИФА и Регламенте чемпионата мира-2026 нет положений, запрещающих Дисциплинарному комитету ФИФА использовать свои полномочия в соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Реализация таких полномочий полностью соответствует общим принципам определения применимой дисциплинарной санкции в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

13. Пересмотр правовых последствий красных карточек в футболе не является чем-то новым в современном футболе. Например, в большинстве высших лиг ассоциаций-членов УЕФА, отмена красных карточек является распространенной дисциплинарной мерой, однако это никогда не вызывало опасений по поводу пересечения какой-либо «красной линии».

И еще раз следует подчеркнуть, что в рассматриваемом решении красная карточка не была отменена. Приостановление ее действия на основании прямого положения применимых правил является гораздо более сбалансированной мерой», – говорится в заявлении.

  • Балогун получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
  • Он смог принять участие в матче 1/8 финала с Бельгией, где вышел в стартовом составе и был заменен на 90+2-й минуте.

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Источник: официальный сайт ФИФА
Чемпионат мира Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (15)
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Император Бомжей
1783406864
Да срать.. Главное что Америкосы вылетели, хотя команда хорошая! Справедливость восторжествовала))
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Император Бомжей
1783406986
Звонил хирург, готовы шары Сильного Мозга отправить по почте... Может кому надо, собакам на дачу к примеру? Если что, пишите ему что б добро дал, ключевое слова Castro69
Ответить
Artemka444
1783407427
Отмазки Давайте всем отменять красные
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R_a_i_n
1783408347
Возникает законный вопрос. Фуфа в отношении всех футболистов применяет данную практику отмены, или только для пиндосов?
Ответить
FanatSerj
1783409518
Какой же очередной позор от Фифы, подлизнули старому рыжему деду попу, а старый извращенец такое любит, сразу всем растрындел.
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vvv123
1783410810
Обделалась ФИФА по-полной. Позор мирового футбола!
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рылы
1783412807
по сути, пытаются спихнуть вину на свою неподконтрольную дочернюю организацию, типа все вопросы к ним - а сама фифа тут не при делах. и, скорее всего, это правда. думаю, никому в фифа это не нужно было - кроме их босса, который теперь проиграет майские выборы в следующем году. ему это ещё не раз припомнят. по факту, открыли ящик пандоры. и теперь, условно, какой-нибудь арсенал в лч будет ссылаться на правило балогуна, если у них перед важной игрой дисквалифицируют игрока. какую-нибудь мелочь, типа кайрата, пошлют сразу - а вот с топами будет сложнее. ну как отказать уважаемым людям из псж или сити. ещё не раз вспомним про этот случай.
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zigbert
1783413014
Какие то странные статьи,открывающие путь для любого выгодного кому то решения.
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Paulchess
1783417783
Как вы смешны и инфантильны, позор фифе и её презику
Ответить
BRO_football
1783418157
А почему? Почему ФИФА внезапно решил принять такое решение о приостановлении применении дисциплинарных мер? Что послужило стимулом? Кто попросил? Просто ФИФА и товарищ Инфантино внезапно решили стать добренькими? Или всё же действительно Дональд Трамп позвонил Инфантино и попросил отменить красную карточку? А если так можно - перенести наказание за красную карточку, почему другие сборные этого не знают и не пользуются этим?
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