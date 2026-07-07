Хабиб отреагировал на поражение Египта от Аргентины

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от противостояния сборных Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы выиграли со счетом 3:2, уступая в два мяча до 79-й минуты.

Хабиб болел за египтян.

«Я же говорил – эта команда реально духом играет, да, они мне не нравятся, но надо отдать должное, в футбол они играть умеют именно командный, а не индивидуальный.

И даже тот гол [Лионеля] Месси – обратите внимание, как он ему прям на ногу положил этот мяч прям перед ударом, просто посмотрите медленный повтор.

Мои поздравления болельщикам Аргентины, на этом чемпионате они каждый матч выдают фантастический», – написал Нурмагомедов в своем телеграм-канале.

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