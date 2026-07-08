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  • В ФИФА отреагировали на новость о скором снятии бана с российского футбола

В ФИФА отреагировали на новость о скором снятии бана с российского футбола

Сегодня, 00:17
9

ФИФА не подтвердила, но и не опровергла информацию о возможной отмене санкций против команд из России.

  • Сообщалось, что процесс снятия бана может начаться после решения МОК.
  • Международный олимпийский комитет призвал отменить ограничения в отношении россиян во всех видах спорта.
  • Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.

«ФИФА была проинформирована о решении МОК временно отменить отстранение Олимпийского комитета России.

ФИФА проанализирует это решение в координации с соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах», – заявили в организации для Sky News.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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kvm
1783459183
будут с Трампом советоваться...
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рылы
1783459419
клубам это уже никак не поможет, лч стартовала позавчера, там уже всё занято, мест нету. к тому же есть ньюансик: из-за отсутствия зенита в лч - шахтёр получил прямую путёвку туда, минуя квалификацию. там визг столбом был бы, если бы отняли у них то, что незаслуженно получили.
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R_a_i_n
1783460995
Щас всякие Шевченки с прибалтами вой поднимут.
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evgevg13
1783477736
ФИФА шестерка в руках политиков. Пока там не решат Инфант со своей свитой будут покорно молчать и гавно через тряпочку сосать
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boris63
1783478684
Фифа в лице Инфантино заглядывает в рот Трампу, и похоже как Трамп решит снять запрет, так сразу и Фифа озвучит. И МОК тут непричём.
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гууд
1783480646
"ФИФА проанализирует это решение в координации с соответствующими заинтересованными сторонами" то есть даже в открытую об этом пишут сто не люди в фифа принимают решения а кто то....
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Artemka444
1783487024
Да не снимут Это так всё на показуху
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Хулиганин
1783487758
Такое впечатление, что все наши спортивные бюрократы и СрачТВшники уже из штанов выпрыгивают, но не видят слово "временно".
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