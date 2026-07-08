В ФИФА отреагировали на новость о скором снятии бана с российского футбола

ФИФА не подтвердила, но и не опровергла информацию о возможной отмене санкций против команд из России.

Сообщалось, что процесс снятия бана может начаться после решения МОК.

Международный олимпийский комитет призвал отменить ограничения в отношении россиян во всех видах спорта.

Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.

«ФИФА была проинформирована о решении МОК временно отменить отстранение Олимпийского комитета России.

ФИФА проанализирует это решение в координации с соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах», – заявили в организации для Sky News.