Еще один тренер, сбежавший из России в 2022 году, готов вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли открыт для предложений из российской Премьер-лиги.
Об этом сообщил агент 53-летнего итальянского специалиста Андреа Д’Амико.
«На данный момент никто из России не звонил насчет Ваноли, но он готов вернуться в Премьер-лигу», – заявил агент.
- Ваноли с декабря 2021-го по июнь 2022-го года возглавлял «Спартак» и выиграл Кубок России.
- Также он работал в «Венеции», «Торино» и «Фиорентине».
- В 2022 году тренер покинул Россию, сославшись на семейные обстоятельства.
- Ранее в РПЛ вернулся Сандро Шварц, также сбежавший из РФ после начала СВО.
Источник: «РБ Спорт»