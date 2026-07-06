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  • Еще один тренер, сбежавший из России в 2022 году, готов вернуться в РПЛ

Еще один тренер, сбежавший из России в 2022 году, готов вернуться в РПЛ

Вчера, 18:52
13

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли открыт для предложений из российской Премьер-лиги.

Об этом сообщил агент 53-летнего итальянского специалиста Андреа Д’Амико.

«На данный момент никто из России не звонил насчет Ваноли, но он готов вернуться в Премьер-лигу», – заявил агент.

  • Ваноли с декабря 2021-го по июнь 2022-го года возглавлял «Спартак» и выиграл Кубок России.
  • Также он работал в «Венеции», «Торино» и «Фиорентине».
  • В 2022 году тренер покинул Россию, сославшись на семейные обстоятельства.
  • Ранее в РПЛ вернулся Сандро Шварц, также сбежавший из РФ после начала СВО.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ваноли Паоло
Комментарии (14)
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Император 1
1783353509
Деньги что-ли закончились?
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Юбиляр
1783353639
А Ваноли то знает об этом ?🤣
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Галина Бронемясова
1783354117
главное, что первый пошёл (шварц). подал пример остальным - те и задёргались. ваноли, вроде, неплохой, хоть и не долго тут был. но кому он сейчас нужен из наших топов? семак, мусайкин, галактионов, карседыч, кони только игдисамова назначили, как и динамо шварца. никого из них не заменят. а крылья условные не потянут зарплату. сорри, что очевидные вещи так длинно пишу.
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swot1205
1783355158
оч кош ники забугорские
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Из Твери Леха
1783355477
Итальянских физрков уже по ходу даже в спортшколы местные не берут, но наши чинуши их на руках будут носить. тьфу
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troforenkov
1783356373
Комментарий скрыт модератором
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fhnv
1783360399
Ваноли не воняй
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Александр-Балашов-google
1783371621
Сейчас хотят,а потом кусок жирный от пирога оторвут и снова семейные обстоятельства и досвидос. Такие люди ненадёжные.
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