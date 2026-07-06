Еще один тренер, сбежавший из России в 2022 году, готов вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли открыт для предложений из российской Премьер-лиги.

Об этом сообщил агент 53-летнего итальянского специалиста Андреа Д’Амико.

«На данный момент никто из России не звонил насчет Ваноли, но он готов вернуться в Премьер-лигу», – заявил агент.