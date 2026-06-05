«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака»

«Фиорентина» объявила об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера.

Ваноли возглавил команду в ноябре, когда она шла на последнем месте в Серии А и не одержала ни одной победы.

До него ни одному клубу в истории чемпионата Италии не удавалось избежать вылета, не выиграв в первых 15 турах.

В 2022 году Ваноли привел «Спартак» к победе в Кубке России.

«Я хочу лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его штаб. Они пришли в чрезвычайно трудный момент нашего сезона, когда команда занимала последнее место и еще не побеждала, и у них хватило сил, серьезности и смелости, чтобы снова поставить коллектив на ноги.

Они вернули уверенность, единство и сплоченность, приведя «Фиорентину» к спасению в условиях, из которых ни одна команда в истории Серии А никогда раньше не спасалась. Паоло и его штаб навсегда сохранят мою благодарность, уважение и наилучшие пожелания на будущее», – сказал президент клуба Джузеппе Коммиссо.

Клуб пожелал Ваноли и его помощникам успехов в дальнейшей профессиональной и личной жизни.