Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака»

Вчера, 23:49

«Фиорентина» объявила об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера.

  • Ваноли возглавил команду в ноябре, когда она шла на последнем месте в Серии А и не одержала ни одной победы.
  • До него ни одному клубу в истории чемпионата Италии не удавалось избежать вылета, не выиграв в первых 15 турах.
  • В 2022 году Ваноли привел «Спартак» к победе в Кубке России.

«Я хочу лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его штаб. Они пришли в чрезвычайно трудный момент нашего сезона, когда команда занимала последнее место и еще не побеждала, и у них хватило сил, серьезности и смелости, чтобы снова поставить коллектив на ноги.

Они вернули уверенность, единство и сплоченность, приведя «Фиорентину» к спасению в условиях, из которых ни одна команда в истории Серии А никогда раньше не спасалась. Паоло и его штаб навсегда сохранят мою благодарность, уважение и наилучшие пожелания на будущее», – сказал президент клуба Джузеппе Коммиссо.

Клуб пожелал Ваноли и его помощникам успехов в дальнейшей профессиональной и личной жизни.

Еще по теме:
ЦСКА призвали не назначать экс-тренера «Спартака»: «Нахер он нужен» 11
Серия A. «Милан» ушел от поражения в матче с «Фиорентиной» на 90-й минуте, экс-тренера «Спартака» удалили
Экс-тренера «Спартака» могут уволить через 1,5 месяца после назначения 1
Источник: официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Ваноли Паоло
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» пытается бесплатно забрать 9-миллионного защитника
08:48
Пономарев высмеял победу сборной России над Буркина-Фасо
08:30
Один из главных талантов Германии пропустит ЧМ-2026
08:19
Крупная победа России, Ротенберг не отпускает Батракова в «ПСЖ», Карпукас согласовал контракт с «Зенитом» и другие новости
02:08
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
01:36
7
Игрок России Мелехин рассказал, как спасался от волгоградской мошкары
01:11
1
Бубнов ответил, вышла бы Россия на ЧМ-2026 или нет
01:05
7
Соседи экс-игрока «Зенита» пожаловались на его шумные вечеринки
00:38
10
Карпин допустил рукоприкладство в отношении игроков сборной России
00:21
5
«Зенит» согласовал контракт с игроком «Локомотива»
Вчера, 23:44
7
Все новости
Все новости
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака»
Вчера, 23:49
Вице-чемпион Италии официально расстался с тренером
Вчера, 09:28
«Интер» предложил 40+5 миллионов за защитника сборной Италии
4 июня
Фото«Наполи» потратил 50 миллионов на нападающего «Манчестер Юнайтед»
3 июня
«Реал» близок к покупке защитника за 25 миллионов
2 июня
1
Итальянский клуб объявил о назначении Тедеско
2 июня
2
ВидеоСпаллетти в Италии заговорил на русском языке
2 июня
1
Стало известно, почему Хави отказал «Милану»
30 мая
Слот вступил в переговоры с новым клубом в день увольнения из «Ливерпуля»
30 мая
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско
29 мая
1
«Интер» заинтересован в подписании вратаря с российскими корнями
29 мая
1
«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»
28 мая
Конте совершил благородный поступок при увольнении из «Наполи»
28 мая
Сарри во второй раз уволили из «Лацио»
27 мая
1
«Милан» рассматривает четырех тренеров
27 мая
Аллегри едва не избил Ибрагимовича в ресторане
27 мая
8
«Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам
25 мая
«Милан» уволил Аллегри и трех директоров
25 мая
4
Ибрагимович принял решение по будущему Аллегри в «Милане»
25 мая
Фабрицио Романо назвал следующее место работы Гаттузо
25 мая
1
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Ювентус» упустил победу над «Торино» в последнем матче сезона
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Президент «Наполи» объявил об отставке Конте
24 мая
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
22 мая
3
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
«Интер» рассматривает четырех защитников
19 мая
Конте принял важное решение по будущему в «Наполи»
19 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 