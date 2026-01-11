Серия A. «Милан» ушел от поражения в матче с «Фиорентиной» на 90-й минуте, экс-тренера «Спартака» удалили

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Миланом» – 1:1.

Флорентийцы открыли счет на 66-й минуте – отличился Пьетро Комуццо. «Россонери» ушил от поражения на 90-й благодаря голу Кристофера Нкунку.

На 45+2-й минуте был удален главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли, возглавлявший в прошлом московский «Спартак».

«Милан» продлил свою беспроигрышную серию до 18 матчей. Он занимает в чемпионате Италии 2-е место с 40 очками после 19 игр. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 2 очка. Кроме того, «россонери» провели на матч больше.

«Фиорентина» идет 18-й с 14 очками после 20 встреч.