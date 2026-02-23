Лофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик получил тяжелую травму в матче 26-го тура Серии А против «Пармы» (0:1).

На старте матча Лофтус-Чик столкнулся с вратарем «Пармы» и травмировал лицо.

Полузащитник «Милана» прошел обследование в больнице после столкновения с вратарем «Пармы» Эдоардо Корви. У англичанина зафиксировали сложный перелом альвеолярной кости, а также повреждения (потерю) верхних зубов и два рассечения, одно из которых находится на лбу.

Лофтус-Чик перенесет операцию в понедельник, 23 февраля. Игрок пропустит несколько месяцев.