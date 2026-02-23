Введите ваш ник на сайте
Лофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти

Сегодня, 08:46
2

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик получил тяжелую травму в матче 26-го тура Серии А против «Пармы» (0:1).

На старте матча Лофтус-Чик столкнулся с вратарем «Пармы» и травмировал лицо.

Полузащитник «Милана» прошел обследование в больнице после столкновения с вратарем «Пармы» Эдоардо Корви. У англичанина зафиксировали сложный перелом альвеолярной кости, а также повреждения (потерю) верхних зубов и два рассечения, одно из которых находится на лбу.

Лофтус-Чик перенесет операцию в понедельник, 23 февраля. Игрок пропустит несколько месяцев.

  • 30-летний британец в «Милане» почти 3 года.
  • Он стоит 10 миллионов евро.
  • В сезоне Серии А у Лофтус-Чика 23 матча, 3 гола, ассист.

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Лофтус-Чик Рубен
Император Бомжей
1771830194
Кипер сыграл в эпизоде как надо, ворота оставил на замке, так еще и вынес чужого игрока)))
Ответить
k611
1771830317
Здоровья футболисту!
Ответить
Лофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
08:46
2
