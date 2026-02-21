Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дибала не хочет, чтобы его дочь родилась в один день с тещей

Вчера, 10:31

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о предстоящем рождении дочери.

Дибала отметил, что беременность его супруги проходит нормально, и добавил, что рассчитывает на естественные роды.

«Все идет хорошо. Надеюсь, что роды будут естественными. Рождение запланировано на 11 марта, это день рождения моей тещи. Так что я уже сказал ей, что надеюсь, что она родится 10-го (смеется)» – сказал Дибала.

  • Дибала выступает за «Рому» с 2022 года.
  • В сезоне-2025/26 он пропустил часть матчей из-за проблем со здоровьем.
  • 32-летний Дибала – действующий чемпион мира.

Еще по теме:
Серия А. «Милан» победил «Рому» благодаря защитнику (1:0), Дибала не реализовал пенальти 1
«Ливерпуль» после гибели Жоты контактировал с агентом форварда «Ромы»
Составлен список самых высокооплачиваемых игроков Серии A 4
Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Аргентина. Примера Рома Дибала Пауло
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
4
Все новости
Все новости
Серия А. 37-летний Мхитарян принес «Интеру» победу над «Лечче» (2:0)
Вчера, 21:56
Только 2 клуба топ-лиг Европы ни разу не проиграли в 2026 году
Вчера, 14:19
1
Дибала не хочет, чтобы его дочь родилась в один день с тещей
Вчера, 10:31
«Ты идиот и ребенок»: подробности стычки между Аллегри и Фабрегасом
19 февраля
Серия А. «Милан» продлил беспроигрышную серию до 24 матчей, сыграв вничью с командой Фабрегаса
19 февраля
Мхитарян ответил на предложение вернуться в сборную Армении
17 февраля
7
Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»
16 февраля
2
В «Сосьедаде» назвали условие для участия Захаряна в следующем матче
16 февраля
2
Серия А. «Наполи» спас домашнюю ничью с «Ромой» – 2:2
16 февраля
Четыре топ-клуба Европы следят за Бастони из «Интера»
15 февраля
2
ФотоСпаллетти пришел в ярость от скандального судейства в матче «Интер» – «Ювентус»
15 февраля
8
Серия А. «Интер» в большинстве вырвал победу над «Юве» Спаллетти (3:2), Камбьясо забил в свои и чужие
15 февраля
Фабрегас сделал заявление в стиле Черчесова
14 февраля
Серия А. 40-летний Модрич принес «Милану» победу над командой экс-динамовца (2:1)
14 февраля
1
Серия А. «Рома» и «Аталанта» одержали домашние победы
10 февраля
ВидеоСпаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе
9 февраля
3
Серия А. «Ювентус» вырвал ничью у «Лацио» на 96-й минуте
9 февраля
ФотоМората сообщил о расставании с женой – они были вместе 7 лет
8 февраля
2
Серия А. «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), Димарко сделал 3 ассиста
8 февраля
49-летний Тотти может вернуться в «Рому»
8 февраля
4
Фото«Ювентус» продлил контракт с самым дорогим игроком команды
7 февраля
1
«Торино» едва не подписал российского защитника
7 февраля
2
Роналду и Моуринью убедили «Ювентус» не подписывать Дурана – форвард переходит в «Зенит»
7 февраля
7
ВидеоИбрагимович поучаствовал в эстафете олимпийского огня
6 февраля
1
Серия А. «Милан» разгромил «Болонью» и закрепился на 2-м месте
4 февраля
ФотоЭкс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
Фото«Милан» купил 19-летнего хавбека у «Вероны»
3 февраля
Фото«Рома» арендовала вингера «Баварии»
2 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 