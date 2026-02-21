Дибала не хочет, чтобы его дочь родилась в один день с тещей

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о предстоящем рождении дочери.
Дибала отметил, что беременность его супруги проходит нормально, и добавил, что рассчитывает на естественные роды.
«Все идет хорошо. Надеюсь, что роды будут естественными. Рождение запланировано на 11 марта, это день рождения моей тещи. Так что я уже сказал ей, что надеюсь, что она родится 10-го (смеется)» – сказал Дибала.
- Дибала выступает за «Рому» с 2022 года.
- В сезоне-2025/26 он пропустил часть матчей из-за проблем со здоровьем.
- 32-летний Дибала – действующий чемпион мира.
Источник: La Gazzetta dello Sport