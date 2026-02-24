Реакция «Интера» на новость о подготовке назначения Симеоне

Президент «Интера» Беппе Маротта прокомментировал появившуюся информацию, чтоб клуб планирует назначение Диего Симеоне из «Атлетико».
«Сообщения из Испании о предварительном контракте, заключенном между нами и Диего Симеоне, – абсолютная выдумка».
Эта история не соответствует действительности. Мы очень довольны нашим тренером Кристианом Киву», – сказал Маротта.
- Симеоне в «Атлетико» с 2011 года.
- С командой он дважды доходил до финала ЛЧ.
- Диего играл за «Интер».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо