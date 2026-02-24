Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция «Интера» на новость о подготовке назначения Симеоне

Реакция «Интера» на новость о подготовке назначения Симеоне

Сегодня, 22:50

Президент «Интера» Беппе Маротта прокомментировал появившуюся информацию, чтоб клуб планирует назначение Диего Симеоне из «Атлетико».

«Сообщения из Испании о предварительном контракте, заключенном между нами и Диего Симеоне, – абсолютная выдумка».

Эта история не соответствует действительности. Мы очень довольны нашим тренером Кристианом Киву», – сказал Маротта.

  • Симеоне в «Атлетико» с 2011 года.
  • С командой он дважды доходил до финала ЛЧ.
  • Диего играл за «Интер».

Еще по теме:
Где смотреть матч «Интер» – «Буде-Глимт»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
Серия А. 37-летний Мхитарян принес «Интеру» победу над «Лечче» (2:0)
Тренер «Буде-Глимт» прокомментировал победу над «Интером»
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Италия. Серия А Испания. Примера Атлетико Интер Симеоне Диего
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
22:59
11
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
22:54
6
Сперцян детально рассказал, как на него с конкретным вопросом вышла «Барселона»
22:29
Денисов отреагировал на критику от Смолова
21:57
1
Стало известно, какой суммы лишился «Ростов» из-за ухода «Ростсельмаша»
21:29
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
Все новости
Все новости
Реакция «Интера» на новость о подготовке назначения Симеоне
22:50
«Милан» сообщил, сколько пропустит сломавший челюсть Лофтус-Чик
Вчера, 22:14
Лофтус-Чику предстоит питаться через зонд
Вчера, 15:32
2
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
Вчера, 08:46
2
ФотоГвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
Серия А. Прервалась 24-матчевая беспроигрышная серия «Милана» (0:1)
22 февраля
Серия А. Экс-игрок «Спартака» помог «Аталанте» победить «Наполи»
22 февраля
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
22 февраля
10
Серия А. 37-летний Мхитарян принес «Интеру» победу над «Лечче» (2:0)
21 февраля
Только 2 клуба топ-лиг Европы ни разу не проиграли в 2026 году
21 февраля
1
Дибала не хочет, чтобы его дочь родилась в один день с тещей
21 февраля
«Ты идиот и ребенок»: подробности стычки между Аллегри и Фабрегасом
19 февраля
Серия А. «Милан» продлил беспроигрышную серию до 24 матчей, сыграв вничью с командой Фабрегаса
19 февраля
Мхитарян ответил на предложение вернуться в сборную Армении
17 февраля
7
Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»
16 февраля
2
В «Сосьедаде» назвали условие для участия Захаряна в следующем матче
16 февраля
2
Серия А. «Наполи» спас домашнюю ничью с «Ромой» – 2:2
16 февраля
Четыре топ-клуба Европы следят за Бастони из «Интера»
15 февраля
2
ФотоСпаллетти пришел в ярость от скандального судейства в матче «Интер» – «Ювентус»
15 февраля
8
Серия А. «Интер» в большинстве вырвал победу над «Юве» Спаллетти (3:2), Камбьясо забил в свои и чужие
15 февраля
Фабрегас сделал заявление в стиле Черчесова
14 февраля
Серия А. 40-летний Модрич принес «Милану» победу над командой экс-динамовца (2:1)
14 февраля
1
Серия А. «Рома» и «Аталанта» одержали домашние победы
10 февраля
ВидеоСпаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе
9 февраля
3
Серия А. «Ювентус» вырвал ничью у «Лацио» на 96-й минуте
9 февраля
ФотоМората сообщил о расставании с женой – они были вместе 7 лет
8 февраля
2
Серия А. «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), Димарко сделал 3 ассиста
8 февраля
49-летний Тотти может вернуться в «Рому»
8 февраля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 