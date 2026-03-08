Введите ваш ник на сайте
Серия А. «Ювентус» разнес «Пизу» и приблизился к топ-4

Сегодня, 00:36

«Ювентус» разгромно выиграл в 28-м туре чемпионата Италии.

Туринцы дома победили «Пизу» с последнего места – 4:0.

Голы в этом матче забивали Андреа Камбьясо, Кефрен Тюрам, Кенан Йылдыз и Жереми Бога.

Набрав три очка, «Ювентус» остался на шестой строчке в таблице Серии А, но теперь отставание от топ-4 составляет всего один балл.

Италия. Серия А. 28 тур
Ювентус - Пиза - 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 - А. Камбьясо, 54; 2:0 - К. Тюрам, 65; 3:0 - К. Йылдыз, 75; 4:0 - Ж. Бога, 90+3.
Таблица турнира Календарь турнира

