Серия А. «Ювентус» разнес «Пизу» и приблизился к топ-4

«Ювентус» разгромно выиграл в 28-м туре чемпионата Италии.

Туринцы дома победили «Пизу» с последнего места – 4:0.

Голы в этом матче забивали Андреа Камбьясо, Кефрен Тюрам, Кенан Йылдыз и Жереми Бога.

Набрав три очка, «Ювентус» остался на шестой строчке в таблице Серии А, но теперь отставание от топ-4 составляет всего один балл.