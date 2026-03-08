«Балтике» разрешили прилететь в закрытый ростовский аэропорт: подробности

«Балтика» добиралась на гостевой матч 20-го тура РПЛ против «Ростова» привычным способом.
Команда из Калининграда прилетела в закрытый аэропорт «Платов» с пересадкой в Москве.
Воздушная гавань в Ростове-на-Дону не работает для гражданской авиации с 2022 года.
В Росавиации сообщили, что такая практика возможна – в отдельных случаях выдаются специальные допуски.
- Матч завершился со счетом 1:1, а калининградцы пропустили в компенсированное ко второму тайму время.
- «Балтика» набрала 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропускал матч из-за дисквалификации.
Источник: «Mash на спорте»