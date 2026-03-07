Генич выделил главное качество ЦСКА

Комментатор Константин Генич в эфире телеканала «Матч Премьер» оценил силу ЦСКА.

– Назови сильные качества ЦСКА.

– Современность. Это самое главное качество. Они играют в ультрасовременный футбол. В плане игры, того, что мы видим в еврокубках, ЦСКА – самая приближeнная команда. Единственное – им не хватает мощи. Только не хватает мощи. Всe остальное у ЦСКА есть: техническое исполнение, бегут, наполняют чужую штрафную, скорость.

– А что значит – мощи не хватает?

– Не хватает внутренней силы. Они все небольшие, юркие, очень мобильные. И, по-хорошему, их можно продавить. То, что сделал «Ахмат», особенно в первом тайме. Он их просто подавил. Всe время висел на ногах, всe время играл в приeм, всe время где-то на чуть-чуть, на такт был впереди и быстрее. Это у ЦСКА, когда им такую игру навязывают, становится проблемой. Вот «Краснодар» не успевал, всe, ЦСКА их раскрыл.