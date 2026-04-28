Пономарев спрогнозировал, кто станет бронзовым призером РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не верит, что армейцы смогут финишировать третьими в чемпионате России.

После 27 туров на бронзовые медали РПЛ претендуют четыре команды – «Локомотив», «Спартак», «Балтика» и ЦСКА.

«Локомотив» (49 очков) – осталось сыграть с «Динамо», «Балтикой» и ЦСКА;

«Спартак» (48 очков) – осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Рубином» и «Динамо Мх»;

«Балтика» (46 очков) – осталось сыграть с «Рубином», «Локомотивом» и «Динамо»;

ЦСКА (45 очков) – осталось сыграть с «Зенитом», «Пари НН» и «Локомотивом».

– Как оцениваете шансы ЦСКА на бронзу? Четыре очка отставания в трех матчах отыгрываются?

– Надо смотреть на оставшийся график. Впереди матч с «Зенитом», потом с «Пари НН» и «Локомотивом».

Питерцы не отдадут очки. Им деваться некуда. Они на очко отстают от «Краснодара».

С «Пари НН» встреча будет полегче, но они все равно будут сопротивляться. «Локомотив» тоже не подарок.

Вот у «Спартака» попроще график – «Крылья Советов», «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Команда может прилично очков набрать. Клуб сейчас на ходу.

А вот «Балтика» в этом туре проиграла. Это закономерно. Ребята уже наелись. Спад обязательно должен быть. От этого никуда не денешься.

Думаю, третье место займет «Спартак».