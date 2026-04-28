Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев спрогнозировал, кто станет бронзовым призером РПЛ

Пономарев спрогнозировал, кто станет бронзовым призером РПЛ

Сегодня, 20:34
1

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не верит, что армейцы смогут финишировать третьими в чемпионате России.

После 27 туров на бронзовые медали РПЛ претендуют четыре команды – «Локомотив», «Спартак», «Балтика» и ЦСКА.

  • «Локомотив» (49 очков) – осталось сыграть с «Динамо», «Балтикой» и ЦСКА;
  • «Спартак» (48 очков) – осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Рубином» и «Динамо Мх»;
  • «Балтика» (46 очков) – осталось сыграть с «Рубином», «Локомотивом» и «Динамо»;
  • ЦСКА (45 очков) – осталось сыграть с «Зенитом», «Пари НН» и «Локомотивом».

– Как оцениваете шансы ЦСКА на бронзу? Четыре очка отставания в трех матчах отыгрываются?

– Надо смотреть на оставшийся график. Впереди матч с «Зенитом», потом с «Пари НН» и «Локомотивом».

Питерцы не отдадут очки. Им деваться некуда. Они на очко отстают от «Краснодара».

С «Пари НН» встреча будет полегче, но они все равно будут сопротивляться. «Локомотив» тоже не подарок.

Вот у «Спартака» попроще график – «Крылья Советов», «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Команда может прилично очков набрать. Клуб сейчас на ходу.

А вот «Балтика» в этом туре проиграла. Это закономерно. Ребята уже наелись. Спад обязательно должен быть. От этого никуда не денешься.

Думаю, третье место займет «Спартак».

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Пономарев Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1777398523
Могут, но не смогут!)...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 