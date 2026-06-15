Пономарев ответил, кто победил бы в матче Россия – США: «Пух летел бы»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев предположил, как сыграли бы между собой сборные России и США.

«На чемпионате мира с удовольствием посмотрел на сборную США. Их игра – захватывающее зрелище. У них очень хорошая и крепкая команда. Америкосы играют, как в советское время: бегут по краям, на сумасшедшей скорости обыгрывают. Вот они мне очень понравились, а все остальные – как в России: поперек, назад и ждут угловой или штрафной.

Американцы показывают классику футбола, а не дерьмо, которое катает мяч поперек и отдает вратарю. Сейчас футбольная сборная США на голову выше сборной России. Американцы бы нас разбомбили – пух летел бы от нашей сборной. Если мы Чили и Египту проиграли…

Черт его знает, как американцы стали лучше нас играть. Они же любили мощный американский футбол. Им нравилось хватать друг друга, а сейчас почувствовали эстетику и классику. Игра США – как балет. В итоге Америка по уровню обошла Россию, но ничего удивительного, потому что у нас в футболе – серые будни.

Меня ругают, что я злопыхаю. Но давайте сравнивать. Надо за эталон взять американский футбол и сравнивать: что они творят на футбольном поле и что – у нас», – сказал Пономарев.