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  • Пономарев ответил, кто победил бы в матче Россия – США: «Пух летел бы»

Пономарев ответил, кто победил бы в матче Россия – США: «Пух летел бы»

Сегодня, 18:55
8

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев предположил, как сыграли бы между собой сборные России и США.

«На чемпионате мира с удовольствием посмотрел на сборную США. Их игра – захватывающее зрелище. У них очень хорошая и крепкая команда. Америкосы играют, как в советское время: бегут по краям, на сумасшедшей скорости обыгрывают. Вот они мне очень понравились, а все остальные – как в России: поперек, назад и ждут угловой или штрафной.

Американцы показывают классику футбола, а не дерьмо, которое катает мяч поперек и отдает вратарю. Сейчас футбольная сборная США на голову выше сборной России. Американцы бы нас разбомбили – пух летел бы от нашей сборной. Если мы Чили и Египту проиграли…

Черт его знает, как американцы стали лучше нас играть. Они же любили мощный американский футбол. Им нравилось хватать друг друга, а сейчас почувствовали эстетику и классику. Игра США – как балет. В итоге Америка по уровню обошла Россию, но ничего удивительного, потому что у нас в футболе – серые будни.

Меня ругают, что я злопыхаю. Но давайте сравнивать. Надо за эталон взять американский футбол и сравнивать: что они творят на футбольном поле и что – у нас», – сказал Пономарев.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига США Россия Пономарев Владимир
Комментарии (8)
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Император 1
1781539271
Разбомбили не подходит, бомбят они за то, что демократии нет
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...уефан
1781539466
...Пономарев: "Я посмотрел, я ох*ел!"...
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Hector вернулся
1781540995
Соглашусь с дедом
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Антрацитовый волхв
1781541996
Возможно. Фоларин Балогун, к тому же, очень силён.
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Император Бомжей
1781542405
Ну да, там команда приличная у них собралась, все бегущие, очень хорошо сыграли в первом матче!
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рылы
1781542781
не думаю, что в официальном матче они нас обыграли бы. ну либо минимально. одно дело валеринский шлак с лавок против брунеев - другое, когда выпустить костяк, с батраками, глушенками, головинами, кисляками и т.д.
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Mr.
1781543163
Знал бы дедуля, что "американский футбол" совершенно другой вид спорта, нежели просто футбол )
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R_a_i_n
1781543747
Ну хз-хз. Если взять официальный матч на турнире, я на пиндосов не поставил бы!
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