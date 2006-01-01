Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное Новости Видео Календарь Результаты Таблицы Бомбардиры Статистика Сборные Тренеры Судьи Стадионы История
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей чемпионата мира 2026

Чемпионат мира 2026, Матч за 3-е место Таблица
19 июля, 00:00
Франция
4 : 6
Англия
Завершен
Чемпионат мира 2026, Финал Таблица
19 июля, 22:00
Испания
1 : 0
Аргентина
Завершен
Чемпионат мира 2026, 1/2 финала Таблица
15 июля, 22:00
Англия
1 : 2
Аргентина
Завершен
14 июля, 22:00
Франция
0 : 2
Испания
Завершен
Чемпионат мира 2026, 1/4 финала Таблица
12 июля, 04:00
Аргентина
3 : 1
Швейцария
Завершен
12 июля, 00:00
Норвегия
1 : 2
Англия
Завершен
10 июля, 22:00
Испания
2 : 1
Бельгия
Завершен
9 июля, 23:00
Франция
2 : 0
Марокко
Завершен
Чемпионат мира 2026, 1/8 финала Таблица
7 июля, 03:00
США
1 : 4
Бельгия
Завершен
7 июля, 23:00
Швейцария
0 : 0
Колумбия
Завершен
7 июля, 19:00
Аргентина
3 : 2
Египет
Завершен
6 июля, 03:00
Мексика
2 : 3
Англия
Завершен
6 июля, 22:00
Португалия
0 : 1
Испания
Завершен
5 июля, 23:00
Бразилия
1 : 2
Норвегия
Завершен
5 июля, 00:00
Парагвай
0 : 1
Франция
Завершен
4 июля, 20:00
Канада
0 : 3
Марокко
Завершен
Чемпионат мира 2026, 1/16 финала Таблица
4 июля, 01:00
Аргентина
3 : 2
Кабо-Верде
Завершен
4 июля, 04:30
Колумбия
1 : 0
Гана
Завершен
3 июля, 21:00
Австралия
1 : 1
Египет
Завершен
3 июля, 06:00
Швейцария
2 : 0
Алжир
Завершен
3 июля, 02:00
Португалия
2 : 1
Хорватия
Завершен
2 июля, 03:00
США
2 : 0
Босния и Герцеговина
Завершен
2 июля, 22:00
Испания
3 : 0
Австрия
Завершен
1 июля, 23:00
Бельгия
3 : 2
Сенегал
Завершен
1 июля, 00:00
Франция
3 : 0
Швеция
Завершен
1 июля, 19:00
Англия
2 : 1
ДР Конго
Завершен
1 июля, 04:00
Мексика
2 : 0
Эквадор
Завершен
30 июня, 20:00
Кот-д'Ивуар
1 : 2
Норвегия
Завершен
30 июня, 04:00
Нидерланды
1 : 1
Марокко
Завершен
29 июня, 23:30
Германия
1 : 1
Парагвай
Завершен
29 июня, 20:00
Бразилия
2 : 1
Япония
Завершен
28 июня, 22:00
ЮАР
0 : 1
Канада
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа L, 3 тур Таблица
28 июня, 00:00
Панама
0 : 2
Англия
Завершен
28 июня, 00:00
Хорватия
2 : 1
Гана
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа K, 3 тур Таблица
28 июня, 02:30
ДР Конго
3 : 1
Узбекистан
Завершен
28 июня, 02:30
Колумбия
0 : 0
Португалия
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа J, 3 тур Таблица
28 июня, 05:00
Алжир
3 : 3
Австрия
Завершен
28 июня, 05:00
Иордания
1 : 3
Аргентина
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа H, 3 тур Таблица
27 июня, 03:00
Кабо-Верде
0 : 0
Саудовская Аравия
Завершен
27 июня, 03:00
Уругвай
0 : 1
Испания
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа G, 3 тур Таблица
27 июня, 06:00
Египет
1 : 1
Иран
Завершен
27 июня, 06:00
Новая Зеландия
1 : 5
Бельгия
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа F, 3 тур Таблица
26 июня, 02:00
Япония
1 : 1
Швеция
Завершен
26 июня, 02:00
Тунис
1 : 3
Нидерланды
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа D, 3 тур Таблица
26 июня, 05:00
Турция
3 : 2
США
Завершен
26 июня, 05:00
Парагвай
0 : 0
Австралия
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа I, 3 тур Таблица
26 июня, 22:00
Сенегал
5 : 0
Ирак
Завершен
26 июня, 22:00
Норвегия
1 : 4
Франция
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа E, 3 тур Таблица
25 июня, 23:00
Кюрасао
0 : 2
Кот-д'Ивуар
Завершен
25 июня, 23:00
Эквадор
2 : 1
Германия
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа C, 3 тур Таблица
25 июня, 01:00
Марокко
4 : 2
Гаити
Завершен
25 июня, 01:00
Шотландия
0 : 3
Бразилия
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа A, 3 тур Таблица
25 июня, 04:00
Чехия
0 : 3
Мексика
Завершен
25 июня, 04:00
ЮАР
1 : 0
Южная Корея
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа K, 2 тур Таблица
24 июня, 05:00
Колумбия
1 : 0
ДР Конго
Завершен
23 июня, 20:00
Португалия
5 : 0
Узбекистан
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа B, 3 тур Таблица
24 июня, 22:00
Босния и Герцеговина
3 : 1
Катар
Завершен
24 июня, 22:00
Швейцария
2 : 1
Канада
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа L, 2 тур Таблица
24 июня, 02:00
Панама
0 : 1
Хорватия
Завершен
23 июня, 23:00
Англия
0 : 0
Гана
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа J, 2 тур Таблица
23 июня, 06:00
Иордания
1 : 2
Алжир
Завершен
22 июня, 20:00
Аргентина
2 : 0
Австрия
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа I, 2 тур Таблица
23 июня, 03:00
Норвегия
3 : 2
Сенегал
Завершен
23 июня, 00:00
Франция
3 : 0
Ирак
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа H, 2 тур Таблица
22 июня, 01:00
Уругвай
2 : 2
Кабо-Верде
Завершен
21 июня, 19:00
Испания
4 : 0
Саудовская Аравия
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа G, 2 тур Таблица
22 июня, 04:00
Новая Зеландия
1 : 3
Египет
Завершен
21 июня, 22:00
Бельгия
0 : 0
Иран
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа F, 2 тур Таблица
21 июня, 07:00
Тунис
0 : 4
Япония
Завершен
20 июня, 20:00
Нидерланды
5 : 1
Швеция
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа E, 2 тур Таблица
21 июня, 03:00
Эквадор
0 : 0
Кюрасао
Завершен
20 июня, 23:00
Германия
2 : 1
Кот-д'Ивуар
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа D, 2 тур Таблица
20 июня, 06:00
Турция
0 : 1
Парагвай
Завершен
19 июня, 22:00
США
2 : 0
Австралия
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа C, 2 тур Таблица
20 июня, 01:00
Шотландия
0 : 1
Марокко
Завершен
20 июня, 03:30
Бразилия
3 : 0
Гаити
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа A, 2 тур Таблица
19 июня, 04:00
Мексика
1 : 0
Южная Корея
Завершен
18 июня, 19:00
Чехия
1 : 1
ЮАР
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа B, 2 тур Таблица
19 июня, 01:00
Канада
6 : 0
Катар
Завершен
18 июня, 22:00
Швейцария
4 : 1
Босния и Герцеговина
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа K, 1 тур Таблица
18 июня, 05:00
Узбекистан
1 : 3
Колумбия
Завершен
17 июня, 20:00
Португалия
1 : 1
ДР Конго
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа L, 1 тур Таблица
18 июня, 02:00
Гана
1 : 0
Панама
Завершен
17 июня, 23:00
Англия
4 : 2
Хорватия
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа J, 1 тур Таблица
17 июня, 04:00
Аргентина
3 : 0
Алжир
Завершен
17 июня, 07:00
Австрия
3 : 1
Иордания
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа I, 1 тур Таблица
17 июня, 01:00
Ирак
1 : 4
Норвегия
Завершен
16 июня, 22:00
Франция
3 : 1
Сенегал
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа G, 1 тур Таблица
16 июня, 04:00
Иран
2 : 2
Новая Зеландия
Завершен
15 июня, 22:00
Бельгия
1 : 1
Египет
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа H, 1 тур Таблица
16 июня, 01:00
Саудовская Аравия
1 : 1
Уругвай
Завершен
15 июня, 19:00
Испания
0 : 0
Кабо-Верде
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа F, 1 тур Таблица
15 июня, 05:00
Швеция
5 : 1
Тунис
Завершен
14 июня, 23:00
Нидерланды
2 : 2
Япония
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа E, 1 тур Таблица
15 июня, 02:00
Кот-д'Ивуар
1 : 0
Эквадор
Завершен
14 июня, 20:00
Германия
7 : 1
Кюрасао
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа C, 1 тур Таблица
14 июня, 04:00
Гаити
0 : 1
Шотландия
Завершен
14 июня, 01:00
Бразилия
1 : 1
Марокко
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа D, 1 тур Таблица
14 июня, 07:00
Австралия
2 : 0
Турция
Завершен
13 июня, 04:00
США
4 : 1
Парагвай
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа B, 1 тур Таблица
13 июня, 22:00
Катар
1 : 1
Швейцария
Завершен
12 июня, 22:00
Канада
1 : 1
Босния и Герцеговина
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа A, 1 тур Таблица
12 июня, 05:00
Южная Корея
2 : 1
Чехия
Завершен
11 июня, 22:00
Мексика
2 : 0
ЮАР
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча