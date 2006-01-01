Чемпионат мира 2026, Финал
Чемпионат мира 2026, 1/4 финала
Чемпионат мира 2026, 1/8 финала
Чемпионат мира 2026, 1/16 финала
Завершен
Завершен
Завершен
Завершен
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа K, 3 тур
Завершен
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа H, 3 тур
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа G, 3 тур
Чемпионат мира 2026. группа F, 3 тур
Чемпионат мира 2026. группа E, 3 тур
Чемпионат мира 2026. группа A, 3 тур
Чемпионат мира 2026. группа K, 2 тур
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа B, 3 тур
Чемпионат мира 2026. группа H, 2 тур
Завершен
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа G, 2 тур
Чемпионат мира 2026. группа F, 2 тур
Чемпионат мира 2026. группа E, 2 тур
Чемпионат мира 2026. группа A, 2 тур
Чемпионат мира 2026. группа B, 2 тур
Чемпионат мира 2026. группа K, 1 тур
Завершен
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа G, 1 тур
Чемпионат мира 2026. группа H, 1 тур
Завершен
Завершен
Чемпионат мира 2026. группа F, 1 тур
Чемпионат мира 2026. группа E, 1 тур
Чемпионат мира 2026. группа B, 1 тур
Чемпионат мира 2026. группа A, 1 тур