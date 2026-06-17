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Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - Хорватия
Англия - Хорватия: обзор матча 17 июня 2026
Англия
17.06.2026, среда, 23:00
Чемпионат мира, группа L, 1 тур
4 : 2
Завершен
Хорватия
12'
Г. Кейн
42'
Г. Кейн
47'
Д. Беллингем
85'
М. Рэшфорд
36'
М. Батурина
45+5'
П. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Хорватия
Завершен
90'
+6'
Замена
Марк Гехи
️️️️➡️️
Джон Стоунз
87'
ГОЛ! 4:2!
Маркус Рэшфорд
Пас отдал
Букайо Сака
85'
Замена
Джед Спенс
️️️️➡️️
Джуд Беллингем
80'
79'
Замена
Андрей Крамарич
️️️️➡️️
Марио Пашалич
79'
Замена
Никола Влашич
️️️️➡️️
Мартин Батурина
Замена
Маркус Рэшфорд
️️️️➡️️
Энтони Гордон
72'
Замена
Букайо Сака
️️️️➡️️
Нони Мадуэке
72'
Замена
Морган Роджерс
️️️️➡️️
Деклан Райс
72'
66'
Замена
Игор Матанович
️️️️➡️️
Петар Муса
66'
Замена
Марко Пашалич
️️️️➡️️
Лука Вушкович
58'
Замена
Матео Ковачич
️️️️➡️️
Лука Модрич
ГОЛ! 3:2!
Джуд Беллингем
47'
45'
+5
ГОЛ! 2:2!
Петар Муса
Пас отдал
Иван Перишич
45'
+5'
ГОЛ! 2:1!
Гарри Кейн
Пас отдал
Деклан Райс
42'
36'
ГОЛ! 1:1!
Мартин Батурина
Пас отдал
Лука Сучич
ГОЛ! 1:0!
Гарри Кейн
12'
11'
Пенальти назначен
Доминик Ливакович
Пенальти не реализован
Гарри Кейн
10'
Показать весь матч
Live: Англия - Хорватия
Поле
Текстовая версия
90'
Сколько минут добавил судья? 6.
90'
Правила нарушил Никола Влашич (Croatia).
87'
Замена у команды England. Джон Стоунз ушел, Марк Гехи вышел.
85'
Гол! 4:2! Забил Маркус Рэшфорд (England). Ассистент - Букайо Сака.
84'
Матео Ковачич (Croatia) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джордан Пикфорд (England).
83'
Игор Матанович (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил Рис Джеймс (England).
82'
Джед Спенс (England) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Ливакович (Croatia). Проникающий пас делал Морган Роджерс.
81'
Момент не реализован! Петар Сучич (Croatia).
80'
Замена у команды England. Джуд Беллингем ушел, Джед Спенс вышел.
79'
Эзри Конса (England) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Замена у команды Croatia. Марио Пашалич ушел, Андрей Крамарич вышел.
79'
Замена у команды Croatia. Мартин Батурина ушел, Никола Влашич вышел.
78'
Марко Пашалич (Croatia) в офсайде.
77'
Игор Матанович (Croatia) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джордан Пикфорд (England). Пас отдал Иван Перишич.
76'
Марко Пашалич (Croatia) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Джордан Пикфорд (England). Пас отдал Йосип Станишич.
73'
Букайо Сака (England) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Замена у команды England. Энтони Гордон ушел, Маркус Рэшфорд вышел.
72'
Замена у команды England. Нони Мадуэке ушел, Букайо Сака вышел.
72'
Замена у команды England. Деклан Райс ушел, Морган Роджерс вышел.
69'
Удар заблокирован. Бил Энтони Гордон (England). Ассистент - Гарри Кейн.
67'
Джордан Пикфорд (England) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил Игор Матанович (Croatia).
66'
Замена у команды Croatia. Лука Вушкович ушел, Марко Пашалич вышел.
66'
Замена у команды Croatia. Петар Муса ушел, Игор Матанович вышел.
65'
Эллиот Андерсон (England) заработал штрафной на правом фланге.
65'
Правила нарушил Матео Ковачич (Croatia).
62'
Матео Ковачич (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Правила нарушил Иван Перишич (Croatia).
61'
Джон Стоунз (England) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Замена у команды Croatia. Лука Модрич ушел, Матео Ковачич вышел.
57'
Момент не реализован! Гарри Кейн (England). Пас отдал Нико О'Райли.
57'
Гарри Кейн (England) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Ливакович (Croatia). Пас отдал Нони Мадуэке.
56'
Йосип Шутало отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст England.
56'
Эзри Конса (England) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Ливакович (Croatia).
56'
Энтони Гордон (England) пробил головой по воротам. Сейв сделал Доминик Ливакович (Croatia).
56'
Нико О'Райли (England) пробил головой по воротам. Сейв сделал Доминик Ливакович (Croatia). Длинный пас делал Деклан Райс.
53'
Иван Перишич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст England.
52'
Деклан Райс (England) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Ливакович (Croatia). Пас отдал Нико О'Райли.
51'
Правила нарушил Джон Стоунз (England).
51'
Мартин Батурина (Croatia) заработал штрафной в атаке.
49'
Момент не реализован! Нико О'Райли (England). Навешивал Деклан Райс с углового.
48'
Доминик Ливакович отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст England.
48'
Джуд Беллингем (England) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Доминик Ливакович (Croatia). Пас отдал Деклан Райс.
47'
Гол! 3:2! Забил Джуд Беллингем (England). Ассистент - Эллиот Андерсон.
45'
2-й тайм стартовал.
45+6'
1-й тайм окончен. Счет 2:2.
45+5'
Гол! 2:2! Забил Петар Муса (Croatia). Пас головой сделал Иван Перишич.
45+4'
Лука Модрич (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
45+4'
Правила нарушил Гарри Кейн (England).
45+4'
Момент не реализован! Марио Пашалич (Croatia). Пас отдал Мартин Батурина.
45+1'
Удар заблокирован. Бил Рис Джеймс (England).
45'
Сколько минут добавил судья? 5.
45'
Правила нарушил Марио Пашалич (Croatia).
45'
Джуд Беллингем (England) заработал штрафной в атаке.
42'
Гол! 2:1! Забил Гарри Кейн (England). Ассистент - Деклан Райс (с углового).
41'
Лука Вушкович отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст England.
39'
Петар Муса (Croatia) заработал штрафной в атаке.
39'
Правила нарушил Эзри Конса (England).
39'
Мартин Батурина (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Гол! 1:1! Забил Мартин Батурина (Croatia). Ассистент - Петар Сучич.
35'
Момент не реализован! Гарри Кейн (England).
33'
Правила нарушил Нико О'Райли (England).
33'
Йосип Станишич (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Нико О'Райли (England) заработал штрафной в атаке.
32'
Правила нарушил Петар Сучич (Croatia).
32'
Эллиот Андерсон (England) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Правила нарушил Петар Муса (Croatia).
31'
Момент не реализован! Джуд Беллингем (England). Длинный пас отдал Нони Мадуэке.
28'
Гарри Кейн (England) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Лука Вушкович (Croatia).
25'
Пауза окончена. Матч продолжается.
20'
Правила нарушил Эллиот Андерсон (England).
20'
Лука Вушкович (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Правила нарушил Деклан Райс (England).
19'
Петар Сучич (Croatia) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Удар заблокирован. Бил Эллиот Андерсон (England).
16'
Марио Пашалич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст England.
16'
Удар заблокирован. Бил Нони Мадуэке (England). Ассистент - Гарри Кейн.
15'
Джуд Беллингем отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Croatia.
12'
Гол! 1:0! Гарри Кейн (England) забил с пенальти.
9'
Нони Мадуэке (England) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
9'
Лука Модрич (Croatia) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
9'
Момент не реализован! Эзри Конса (England). Пас отдал Джуд Беллингем.
8'
Лука Модрич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст England.
8'
Удар заблокирован. Бил Гарри Кейн (England).
3'
Момент не реализован! Йосип Шутало (Croatia). Навешивал Иван Перишич с углового.
2'
Эллиот Андерсон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Croatia.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Эзри Конса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
3
Нико О'Райли
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
22
Лука Вушкович
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
14
Иван Перишич
ЛВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
13
Никола Влашич
АП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
2
Конса
5
Стоунз
24
Джеймс
4
Райс
10
Беллингем
18
Гордон
3
О'Райли
20
Мадуэке
9
Кейн
8
Андерсон
4-1-2-2-1
1
Ливакович
4
Гвардиол
2
Станишич
6
Шутало
22
Вушкович
17
Сучич
10
Модрич
16
Батурина
15
Пашалич
14
Перишич
26
Муса
5
Стоунз
6
Гехи
6
Гехи
5
Стоунз
10
Беллингем
25
Спенс
25
Спенс
10
Беллингем
4
Райс
17
Роджерс
17
Роджерс
4
Райс
18
Гордон
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
18
Гордон
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
10
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Модрич
16
Батурина
13
Влашич
13
Влашич
16
Батурина
22
Вушкович
24
Пашалич
24
Пашалич
22
Вушкович
15
Пашалич
9
Крамарич
9
Крамарич
15
Пашалич
26
Муса
20
Матанович
20
Матанович
26
Муса
Остались в запасе
Англия
Хорватия
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Англия - Хорватия
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
1
Количество передач
474
443
Сейвы
3
7
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Эйти-эн-Ти Стэдиум
Посещаемость:
70389
Где смотреть матч:
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