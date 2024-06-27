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Златко Далич
Златко Далич
Хорватия
26 октября 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Тренер сборной Хорватии ушел в отставку
8 июля
2
Бывший тренер РПЛ может возглавить одну из сборных, вылетевших с ЧМ-2026
5 июля
Тренер сборной Хорватии: «ВАР убивает эмоции и разрушает то, каким футбол был раньше»
3 июля
6
Тренер сборной Хорватии раскритиковал судейство после вылета от Португалии
3 июля
Тренер Хорватии отреагировал на поражение от Англии
18 июня
3
Тренер сборной Хорватии Далич получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
2024.06.27 21:48
Тренер сборной Хорватии высказался о 8 добавленных минутах в матче с Италией
2024.06.25 08:26
1
Главный тренер сборной Хорватии высказался об упущенной победе в матче с Италией
2024.06.25 03:51
Главный тренер Хорватии раскритиковал своего игрока за то, что тот пошел бить пенальти в матче с Испанией
2024.06.17 02:03
3
Тренер сборной Хорватии прокомментировал разгром от Испании
2024.06.15 23:29
Топ-10 лучших тренеров Евро-2024 по версии FourFourTwo
2024.05.07 17:51
Далич: «Хорватия попала в самую сложную группу Евро-2024»
2023.12.02 23:06
1
Фото
Бронзовый призер ЧМ-2022 продлил контракт с главным тренером
2023.03.18 15:30
«Аякс» хочет переманить тренера сборной Хорватии
2023.01.28 10:42
Чернышов охарактеризовал своего приятеля Далича
2022.12.18 13:07
Далич: «Модрич играл на ЧМ-2022 словно ему 25 лет. Надеюсь, он будет на Евро-2024»
2022.12.17 23:36
«Ты тренер всех тренеров». Далич рассказал, кому посвятил бронзу ЧМ-2022
2022.12.17 20:53
1
В сборной Хорватии считают «большим риском» назначение катарского судьи на матч с Марокко
2022.12.16 20:44
1
Далич ответил на вопрос, сыграет ли Модрич на Евро-2024
2022.12.16 20:30
1
Тренер Хорватии Далич прервал интервью Месси после полуфинала ЧМ-2022
2022.12.14 07:23
2
Далич прокомментировал разгром от Аргентины и объяснил, чего не хватило Хорватии
2022.12.14 00:48
Далич: «Хорватия не будет подстраиваться под аргентинцев. Навяжем им свой стиль»
2022.12.13 21:54
1
Далич намекнул, как Хорватия будет играть против Аргентины
2022.12.11 15:19
1
«Это чудо. Наслаждайтесь!». Тренер Хорватии Далич прокомментировал победу над Бразилией
2022.12.09 22:13
2
Далич отреагировал на провокационное заявление тренера Канады о матче с Хорватией
2022.11.27 03:30
Сборная Хорватии продлила контракт с Даличем до 2024 года
2021.12.08 15:28
1
Видео
Далич не сдержал слез после победы Хорватии над Россией в отборе ЧМ-2022
2021.11.15 09:21
10
Далич: «Хорватия доминировала над Россией весь матч. Мы создали много моментов»
2021.11.14 21:22
4
Далич: «Горячая публика Сплита будет помогать Хорватии с Россией»
2021.11.13 19:38
6
Далич: «Хорватия – фаворит матча с Россией»
2021.11.13 17:34
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