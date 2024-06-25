Главный тренер сборной Хорватии высказался об упущенной победе в матче с Италией

Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился своим мнением по поводу итогов поединка группового этапа Евро-2024 против Италии (1:1).

«Сначала Албания на последней минуте, и вот сейчас последняя минута. Могу только поблагодарить парней за то, как они сражались, за их волю и жертвы. Но есть как есть. Это явно не наш турнир. Мы не реализовали два пенальти и пропустили дважды в компенсированное время. Все было в наших руках. Спасибо всем, кто за нас болел. В первую очередь я расстроен из-за них», – высказался Далич.