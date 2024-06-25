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    • Главный тренер сборной Хорватии высказался об упущенной победе в матче с Италией

    Главный тренер сборной Хорватии высказался об упущенной победе в матче с Италией

    Наставник сборной Хорватии Златко Далич поделился своим мнением по поводу итогов поединка группового этапа Евро-2024 против Италии (1:1).

    «Сначала Албания на последней минуте, и вот сейчас последняя минута. Могу только поблагодарить парней за то, как они сражались, за их волю и жертвы. Но есть как есть. Это явно не наш турнир. Мы не реализовали два пенальти и пропустили дважды в компенсированное время. Все было в наших руках. Спасибо всем, кто за нас болел. В первую очередь я расстроен из-за них», – высказался Далич.

    • Хорватия неудачно выступает на Евро. Дружина Златко Далича набрала всего 2 очка в 3 играх и рискует отправиться домой уже после группового раунда.
    • В третьем туре хорватская сборная имела шансы завоевать путевку в плей-офф. Хорваты вели в счете в игре против итальянцев до 98-й минуты. Но точный удар Маттиа Дзакканьи позволил команде Лучано Спаллетти уйти от поражения.
    • Примечательно, что в матче против Албании (2:2) Хорватия также упустила победу в самой концовке.
    • Теперь судьба сборной Хорватии зависит не от них. Команде нужно ждать результаты игр в других группах.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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