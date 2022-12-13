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    Далич: «Хорватия не будет подстраиваться под аргентинцев. Навяжем им свой стиль»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча с Аргентиной в 1/2 финала ЧМ-2022.

    «Хорошо, что мы второй раз подряд вышли в полуфинал, это о многом говорит. Наша задача — показать, что мы способны на большее. Теперь мы встретимся с аргентинцами, за них выступает Лионель Месси. Но мы не будем подстраиваться под их стиль, мы навяжем им свой.

    Мы затратили много сил, позади две игры с дополнительным временем. Теперь мы в полуфинале, давайте не будем обсуждать наше физическое состояние, это сейчас не так важно», — цитирует Далича Jutarnji.

    • Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23747

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Судья вам навяжет свой стиль, под давлением гнома.*****!

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