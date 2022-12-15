«По новым правилам это железная точка». Аршавин объяснил, почему Орсато назначил пенальти в матче Аргентина – Хорватия

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о назначении пенальти в пользу Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.

Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.

Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.

В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

«Генич сказал, что форвард прокидывал мяч себе на ход, но на мой взгляд, он бил неудачно. Игрок врезается во вратаря, и мяч не попадает в ворота. По новым правилам это железная точка.

Чем новые правила от старых отличаются, я не могу объяснить. Вот в «Ростове» было такое – выходит игрок, бьет мяч в космос, потом делает три шага, встречается там где‑то с вратарем и сразу пенальти.

Так же в «Сочи» полгода назад было – простреливают, игрок бьет в небеса, делает три шага в другую проекцию, там защитник катится, встречается вообще в десятой точке, мяча нет, здесь бы сказали, что момент заигран, потому что удар был.

Здесь игрок ударился во вратаря. Вратарь пришел в точку А и застыл в ней. Если бы игрок нормально попал по мячу, он забивал был этот гол.

Кто инициатор этого столкновения? Игрок. Поэтому по Лапочкину, в принципе он прав. Но вчера все, кто смотрел со мной, сказали, что железная точка. По новым правилам даже сомнений быть не может.

Лапочкин апеллирует тому, как в баскетболе – если успел две ноги поставить и в тебя врезались, то фол в атаке, здесь примерно то же самое, вратарь идет, к игроку навстречу, но не врезается в него, а успевает остановиться», – объяснил Аршавин.

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