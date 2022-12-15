Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «По новым правилам это железная точка». Аршавин объяснил, почему Орсато назначил пенальти в матче Аргентина – Хорватия

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о назначении пенальти в пользу Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

    • Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.
    • Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.
    • Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.
    • В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

    «Генич сказал, что форвард прокидывал мяч себе на ход, но на мой взгляд, он бил неудачно. Игрок врезается во вратаря, и мяч не попадает в ворота. По новым правилам это железная точка.

    Чем новые правила от старых отличаются, я не могу объяснить. Вот в «Ростове» было такое – выходит игрок, бьет мяч в космос, потом делает три шага, встречается там где‑то с вратарем и сразу пенальти.

    Так же в «Сочи» полгода назад было – простреливают, игрок бьет в небеса, делает три шага в другую проекцию, там защитник катится, встречается вообще в десятой точке, мяча нет, здесь бы сказали, что момент заигран, потому что удар был.

    Здесь игрок ударился во вратаря. Вратарь пришел в точку А и застыл в ней. Если бы игрок нормально попал по мячу, он забивал был этот гол.

    Кто инициатор этого столкновения? Игрок. Поэтому по Лапочкину, в принципе он прав. Но вчера все, кто смотрел со мной, сказали, что железная точка. По новым правилам даже сомнений быть не может.

    Лапочкин апеллирует тому, как в баскетболе – если успел две ноги поставить и в тебя врезались, то фол в атаке, здесь примерно то же самое, вратарь идет, к игроку навстречу, но не врезается в него, а успевает остановиться», – объяснил Аршавин.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Не верится, что судили так плохо. Позор». Экс-защитник Хорватии Шимунич – о полуфинале ЧМ-2022 с Аргентиной 2
    «Альварес фолил на Ливаковиче, а не наоборот». Касильяс – о пенальти Аргентины в ворота Хорватии 2
    Николай Левников: «Орсато блестяще отсудил матч Аргентина – Хорватия. Пенальти назначен верно»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +601

      Октавиус 1 час назад

      Если это правда, то новые правила абсолютно конченые. Представляете, сколько раз сами нападающие могут врезаться во вратарей / защитников за матч? ФИФА открывает ящик пандоры. Потом придется назначать по 5-6 пеналей за игру. Уверен, что прохаванные даже тренировать такое будут. Это ж легчайший способ заработать пенку за счёт хитрости, а не фола со стороны соперника

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11