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  • «По новым правилам это железная точка». Аршавин объяснил, почему Орсато назначил пенальти в матче Аргентина – Хорватия

«По новым правилам это железная точка». Аршавин объяснил, почему Орсато назначил пенальти в матче Аргентина – Хорватия

15 декабря 2022, 10:44
5

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о назначении пенальти в пользу Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

  • Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.
  • Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.
  • Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.
  • В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

«Генич сказал, что форвард прокидывал мяч себе на ход, но на мой взгляд, он бил неудачно. Игрок врезается во вратаря, и мяч не попадает в ворота. По новым правилам это железная точка.

Чем новые правила от старых отличаются, я не могу объяснить. Вот в «Ростове» было такое – выходит игрок, бьет мяч в космос, потом делает три шага, встречается там где‑то с вратарем и сразу пенальти.

Так же в «Сочи» полгода назад было – простреливают, игрок бьет в небеса, делает три шага в другую проекцию, там защитник катится, встречается вообще в десятой точке, мяча нет, здесь бы сказали, что момент заигран, потому что удар был.

Здесь игрок ударился во вратаря. Вратарь пришел в точку А и застыл в ней. Если бы игрок нормально попал по мячу, он забивал был этот гол.

Кто инициатор этого столкновения? Игрок. Поэтому по Лапочкину, в принципе он прав. Но вчера все, кто смотрел со мной, сказали, что железная точка. По новым правилам даже сомнений быть не может.

Лапочкин апеллирует тому, как в баскетболе – если успел две ноги поставить и в тебя врезались, то фол в атаке, здесь примерно то же самое, вратарь идет, к игроку навстречу, но не врезается в него, а успевает остановиться», – объяснил Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Аргентина Хорватия Аршавин Андрей Ливакович Доминик Альварес Хулиан Орсато Даниэле
Комментарии (5)
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Октавиус
1671091309
Если это правда, то новые правила абсолютно конченые. Представляете, сколько раз сами нападающие могут врезаться во вратарей / защитников за матч? ФИФА открывает ящик пандоры. Потом придется назначать по 5-6 пеналей за игру. Уверен, что прохаванные даже тренировать такое будут. Это ж легчайший способ заработать пенку за счёт хитрости, а не фола со стороны соперника
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Азбука
1671097790
Основная ошибка хорватской сборной, когда допустили выход на вратаря. Дальше был пенальти или нет, вам сообщат следующим утром СМИ. Нонешние правила настолько широко интерпритируются арбитрами, что они всегда правы.
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Fialet
1671103446
То, что вратарь при выходе растопырил руки и ноги - это естественно, он сокращал угол обстрела. Игрок в него врезался сам. Назначать за это пенальти... Тут или судейка заинтересованный, или, как говорит Аршавин, правила теперь идиотские.
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