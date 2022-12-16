Месси объяснил, почему изменил технику исполнения пенальти в матче с Хорватией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свой гол с пенальти в ворота Хорватии в 1/2 финала ЧМ-2022.
«Я изучал технику хорватского вратаря с Херонимо Рульи и с Эмилиано Мартинесом. Мы говорили о том, как он долго ждeт, когда игрок ударит по мячу, прежде чем среагировать. Лучше всего было удивить и пробить сразу вместо того, чтобы смотреть на него и выдерживать паузу.
Когда ты выжидаешь момент в течение длительного времени, то трудно принять правильное решение. Поэтому я был полон решимости исполнить удар именно так, как в итоге и сделал», – цитирует Месси TyC Sports.
- Аргентинцы разгромили Хорватию со счетом 3:0.
- В финале Аргентина сыграет с Францией.
- Главный матч турнира состоится 18 декабря.
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Источник: «Чемпионат»