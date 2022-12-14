Судья Лапочкин считает, что Орсато ошибочно назначил пенальти в матче Аргентина – Хорватия

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал назначение пенальти в пользу сборной Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.

Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.

Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.

В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

«Я редко «переобуваюсь», поэтому свое мнение не поменял. Соглашусь, что момент очень сложный, мнения людей разделились — 50 на 50 или 60 на 40.

Я по‑прежнему считаю, что это не нарушение, потому что вратарь ничего не делает. Он тянется за мячом влево, успевает поставить обе ноги на поле и не инициирует контакт, не делает движение ногой в сторону нападающего. Это нападающий инициирует контакт с вратарем.

Я считаю, что это игровое столкновение, за которое не следовало назначать пенальти.

При этом прекрасно понимаю людей, которые считают, что вратарь не сыграл в мяч, поэтому это пенальти. Мое мнение — это не нарушение правил. Чем руководствовался Орсато? В динамике может показаться, что это пенальти, нападающий прокидывает мяч, идет столкновение, может быть, не видно всех деталей.

Орсато — настолько авторитетный арбитр, его авторитет «задавил» арбитров, которые были в VAR‑комнате, поэтому они не стали вмешиваться. Они обязаны проверять.

Желтую бы дали Альваресу? По мне, нужно было просто продолжить игру, игровой момент. Если бы оснований назначить пенальти не было, судью бы мы совсем «костерили», — сказал Лапочкин.

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