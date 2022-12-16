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    Роберто Карлос: «Бразильцы поддержат Аргентину в финале ЧМ-2022? Нет, мы за мировой футбол»

    Экс-футболист «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

    «Бразильцы поддержат Аргентину в финале? Нет, мы за мировой футбол, который живет в нас. У нас нет других команд, кроме собственной. Аргентина и Франция сделали что‑то невероятное на пути к финалу, победит сильнейший», – сказал Карлос.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18462

      Cleaner 1 час назад

      Бразилы будут болеть ОДНОЗНАЧНО ПРОТИВ Аргентины. Они же хотят остаться единоличными лидерами на своем континенте. А в случае победы Аргентина потеснит их на этом пьедестале.

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