Роберто Карлос: «Бразильцы поддержат Аргентину в финале ЧМ-2022? Нет, мы за мировой футбол»

Экс-футболист «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

«Бразильцы поддержат Аргентину в финале? Нет, мы за мировой футбол, который живет в нас. У нас нет других команд, кроме собственной. Аргентина и Франция сделали что‑то невероятное на пути к финалу, победит сильнейший», – сказал Карлос.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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