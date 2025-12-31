Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Роберто Карлос
Роберто Карлос
Завершил карьеру
10 апреля 1973 (53), Сан-Паулу
#3 | Защитник
168 см | 70 кг
Бразилия | Испания
Статистика
Новости
Публикации
Радимов перечислил трех сильнейших игроков, против которых играл
9 июля
1
Видео
«Анжи» чемпион!»: Ислам Махачев встретился с Роберто Карлосом на финале ЛЧ
31 мая
Маркиньос повторил достижение Роберто Карлоса в Лиге чемпионов
28 апреля
Шара Буллет составил топ-5 лучших футболистов в истории
12 февраля
Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Роберто Карлос прокомментировал информацию о сердечном приступе
1 января
1
Легенду «Реала» экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
2025.12.31 16:11
1
Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов»
2025.11.28 21:26
8
Карпин составил символическую сборную всех времен, допустив грубейшую ошибку
2025.11.14 21:15
6
Роберто Карлос описал Алматы тремя словами
2025.09.29 19:43
1
Победитель «Формулы-1» Алонсо: «Помню, как ходил в детстве на «Овьедо», следил за Онопко»
2025.06.26 10:10
1
Жирков назвал самого сильного одноклубника
2025.05.07 00:12
В РПЛ обнаружили Роберто Карлоса «русского разлива»
2025.04.13 13:58
1
Видео
Роналдо определил лучшего бразильца в истории РПЛ
2025.03.01 11:56
3
Реакция Роберто Карлоса на новость о проживании на базе «Реала» из-за развода
2025.01.09 14:38
1
Роберто Карлосу оказалось негде жить – экс-игрок «Анжи» поселился на базе «Реала»
2025.01.07 21:44
5
Фото
Сборная звезд, приехавших в РПЛ после 30 лет
2024.09.27 11:02
5
10 лучших футболистов, приезжавших в РПЛ доигрывать
2024.09.27 10:22
11
Бывший голкипер «Анжи» рассказал, как Это′О дарил часы Rolex и квартиру
2024.09.19 14:56
2
Символическая сборная Марсело из его экс-партнеров по команде
2024.04.03 01:00
Роналдо составил символическую сборную всех времен
2024.03.12 19:30
7
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
Фото
Символическая сборная всех времен по версии нейросети ChatGPT
2024.01.18 23:43
8
Фото
Хабиб встретился с Роберто Карлосом
2024.01.08 12:06
Ещенко рассказал, каким Роберто Карлос был в повседневной жизни
2024.01.07 08:41
Ахмедов рассказал, за что Это'О убрал Роберто Карлоса из «Анжи»
2023.12.25 20:08
2
Родриго догнал трех легенд «Реала» по голам в Лиге чемпионов
2023.10.24 23:24
Винисиус повторил рекорд Роберто Карлоса в Лиге чемпионов
2023.10.03 22:45
Пост
Лаутаро или Альварес выиграет ЛЧ и ЧМ в одном сезоне: ранее подобное удавалось только 11 футболистам
2023.05.18 10:33
Винисиус забил 50-й гол за «Реал». Это 3-й результат в истории клуба среди бразильцев
2023.02.09 08:59
1
2
3
4
Главные новости
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
9
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
3
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+