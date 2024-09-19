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    • Бывший голкипер «Анжи» рассказал, как Это′О дарил часы Rolex и квартиру

    Бывший голкипер «Анжи» рассказал, как Это′О дарил часы Rolex и квартиру

    Бывший вратарь «Анжи» Евгений Помазан, выступающий за ФК «10» в Медиалиге, рассказал о поступках Самуэля Это′О, когда он выступал в «Анжи».

    – Когда я пришел, Роберто Карлос больше помогал Гусу Хиддинку, был помощником тренера. Один раз мы с ним поспорили на серию пенальти. С «Уралом» в Кубке сыграли 0:0, были пенальти. Карлос подошел ко мне: «Отобьешь, я дам тебе миллион рублей». Я отбил два, но он ничего не отдал [смеется].

    Самуэль Это′О тоже любил поспорить – не только со мной, но и со всеми вратарями: если отбиваешь хоть один пенальти из трех, он дарил Rolex. У меня отбить не получилось, а Александр Макаров отбил. И Это′О принес ему золотые Rolex.

    Самуэль подарил всем футболистам часы – или когда уходил, или когда мы заняли третье место в чемпионате, точно не помню. У нас был человек, который занимался экипировкой, ему Это′О купил квартиру в Махачкале.

    – Какие еще истории с «Анжи» можешь вспомнить?

    – После победных матчей летели из Махачкалы в Москву и спокойно могли выпить одну-две бутылочки пива. Операторы это могли снять, а Хиддинк им говорил: «Вы че снимаете?! Я вам камеры сейчас разобью». А нам – ни слова.

    • Это′О был нападающим «Анжи» в 2011–2013 годах.
    • Помазан выступал в махачкалинском клубе в 2011–2016 годах с перерывами.

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    Источник: YouTube-канал 10 is 10

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    19.09.2024 14:56
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    Комментарии (2)
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    САДЫЧОК
    1726748272
    Зениту это не понравилось и разорили Анжи!
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    Никандр
    1726827711
    Да где ж теперь то Анжи...
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