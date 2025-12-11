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Самуэль Это'О
Самуэль Это'О
Завершил карьеру
10 марта 1981 (45), Нкон
#9 | Нападающий
180 см | 75 кг
Камерун | Испания
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Публикации
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
11 сентября
1
Фото
Топ-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
6 февраля
6
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
Видео
«Вперед, «Анжи»!»: Хабиб встретился с Это’О на финале ЛЧ
2025.06.01 14:53
1
Видео
Динамовец Нгамале определил лучшего африканского футболиста в истории РПЛ
2025.04.10 21:21
МакГиди: «Это’О зарабатывал в «Анжи» 20 миллионов в год, а на подписание контракта получил от Керимова Bugatti»
2024.12.11 19:09
2
10 лучших игроков Африки в 21-м веке по версии Goal
2024.11.17 10:42
1
ФИФА ввела санкции против Это'О
2024.10.01 00:36
2
Фото
Сборная звезд, приехавших в РПЛ после 30 лет
2024.09.27 11:02
5
Бывший голкипер «Анжи» рассказал, как Это′О дарил часы Rolex и квартиру
2024.09.19 14:56
2
Фото
Автомобиль, на котором Это'О ездил в «Анжи», выставлен на продажу за 99 миллионов рублей
2024.08.13 02:33
4
Топ-10 лучших футболистов в истории Африки по версии FourFourTwo
2024.01.12 21:34
1
Ахмедов рассказал, за что Это'О убрал Роберто Карлоса из «Анжи»
2023.12.25 20:08
2
Раскрыта зарплата Это'О в «Анжи»
2023.11.24 00:41
8
Экс-футболист «Челси» рассказал о драке Это'О с Де Брюйне
2023.11.01 00:44
АПЛ расследует два трансфера из «Анжи» в «Челси»
2023.10.30 22:13
1
Это’О прилетел в Москву на матч Россия – Камерун
2023.10.12 13:30
2
В сборной Камеруна объяснили, почему Это'О не прилетел в Россию
2023.10.11 15:15
1
Шатов рассказал о конфликте с Это’О в «Анжи»
2023.10.06 15:56
5
Это'О посетит матч сборной России
2023.09.27 09:44
1
Фото
В сети обсуждают внешний вид Самуэля Это'О: кажется, он пошел по стопам Снейдера и Насри
2023.08.08 17:30
4
Дочь Это’О требует посадить отца в тюрьму на год
2023.07.04 11:58
2
Месси назвал четырех игроков, с которыми ему было лучше всего играть
2023.06.14 08:02
3
Василенко вспомнил, как Это’О подарил квартиру администратору «Анжи»: «Вручил ключи при всех»
2023.05.19 10:29
Осимхен побил рекорд Это’О
2023.05.05 00:17
Экс-директор «Анжи» рассказал, как Это'О раздавал в России деньги студентам
2023.03.31 11:55
Видео
Это’О извинился за избиение болельщика после матча ЧМ-2022
2022.12.06 20:28
Болельщик, которого избил Это’О, обратился в полицию Катара
2022.12.06 15:49
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Болельщик, которого избил Это’О, назвал причину конфликта с экс-игроком «Анжи»
2022.12.06 12:52
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Это'О ударил болельщика ногой по лицу после матча ЧМ-2022
2022.12.06 11:12
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