Василенко вспомнил, как Это’О подарил квартиру администратору «Анжи»: «Вручил ключи при всех»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал о подарках Самюэля Это’О игрокам и сотрудникам «Анжи».
- Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
- В 73 матчах форвард забил 36 голов.
– Это’О вообще много кому помогал, дарил подарки. Тренеру – Арсену Акаеву – он однажды подарил какую-то крутую куртку, переводчика Филиппа Борисова звал с собой отдыхать в Милан.
А нашему знаменитому администратору Мартини (Марату Батырову) он вообще подарил квартиру.
– Ого!
– У Марата была свадьба. Самуэль попросил, чтобы он пришел на командный ужин вместе с женой. Марат долго отказывался, но в итоге пришел с супругой. Мы их поздравили, а Это’О при всех вручил ключи от квартиры. Это подарок от команды.
Источник: Sport24