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    • Василенко вспомнил, как Это’О подарил квартиру администратору «Анжи»: «Вручил ключи при всех»

    Василенко вспомнил, как Это’О подарил квартиру администратору «Анжи»: «Вручил ключи при всех»

    Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал о подарках Самюэля Это’О игрокам и сотрудникам «Анжи».

    • Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
    • В 73 матчах форвард забил 36 голов.

    – Это’О вообще много кому помогал, дарил подарки. Тренеру – Арсену Акаеву – он однажды подарил какую-то крутую куртку, переводчика Филиппа Борисова звал с собой отдыхать в Милан.

    А нашему знаменитому администратору Мартини (Марату Батырову) он вообще подарил квартиру.

    – Ого!

    – У Марата была свадьба. Самуэль попросил, чтобы он пришел на командный ужин вместе с женой. Марат долго отказывался, но в итоге пришел с супругой. Мы их поздравили, а Это’О при всех вручил ключи от квартиры. Это подарок от команды.

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    Источник: Sport24

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