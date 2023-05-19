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  • Василенко вспомнил, как Это’О подарил квартиру администратору «Анжи»: «Вручил ключи при всех»

Василенко вспомнил, как Это’О подарил квартиру администратору «Анжи»: «Вручил ключи при всех»

19 мая 2023, 10:29

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал о подарках Самюэля Это’О игрокам и сотрудникам «Анжи».

  • Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
  • В 73 матчах форвард забил 36 голов.

– Это’О вообще много кому помогал, дарил подарки. Тренеру – Арсену Акаеву – он однажды подарил какую-то крутую куртку, переводчика Филиппа Борисова звал с собой отдыхать в Милан.

А нашему знаменитому администратору Мартини (Марату Батырову) он вообще подарил квартиру.

– Ого!

– У Марата была свадьба. Самуэль попросил, чтобы он пришел на командный ужин вместе с женой. Марат долго отказывался, но в итоге пришел с супругой. Мы их поздравили, а Это’О при всех вручил ключи от квартиры. Это подарок от команды.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи Это'О Самуэль Василенко Олег
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