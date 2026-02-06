Топ-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+

Журналисты и бывшие футболисты, работающие экспертами на французском Canal+, представили топ-15 лучших нападающих с 2001 по 2025 год.
Позднее они собираются представить список из 100 лучших игроков независимо от позиции на поле.
В топ-15 лучших нападающих вошли:
- Лионель Месси;
- Криштиану Роналду;
- Роналдо;
- Роналдиньо;
- Тьерри Анри;
- Карим Бензема;
- Килиан Мбаппе;
- Неймар;
- Роберт Левандовски;
- Дидье Дрогба;
- Самуэль Это′О;
- Златан Ибрагимович;
- Андрей Шевченко;
- Рауль;
- Луис Суарес.
Источник: страница CANAL+ Foot в соцсети X