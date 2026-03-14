Агент Захаряна объяснил постоянные травмы игрока

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о постоянных травмах игрока.

«Травмы Арсена позади. Сейчас он отлично готов и выходит в составе. С чем были связаны травмы? С обстоятельствами. Только залечил одну травму, тут же получил вторую на тренировке.

Просто возникла такая ситуация. Это было стечение обстоятельств, а не результат плохой подготовки», – сказал Голубин.