Стало известно, почему Ямаль бунтовал в конце матча с «Атлетико»

В Испании узнали причину странного поведения вингера «Барселоны» Ламина Ямаля на последних минутах гостевой игры 30-го тура Примеры против «Атлетико» (2:1).

Ямаль не радовался победному голу Роберта Левандовского на 87-й минуте.

После финального свистка он быстро ушел в подтрибунное помещение.

Нападающий проигнорировал главного тренера Ханса-Дитера Флика, не пожав ему ркку.

Как сообщает Mundo Deportivo, Ямаль был очень зол из-за замечаний члена тренерского штаба Хосе Рамона де ла Фуэнте – на 85-й минуте он упрекнул Ламина за то, что тот пробил по воротам, когда у него была возможность отдать пас.