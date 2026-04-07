  • Лапочкин указал на две судейские ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Лапочкин указал на две судейские ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

7 апреля, 01:17
59

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал судейство в матче 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

  • Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.
  • Они отыгрались благодаря пенальти.
  • На 73-й минуте рефери удалил игрока «Локо».
  • Матч судил Инал Танашев.

«Мне сложно сказать, почему не назначили два пенальти в ворота «Спартака». Ранее были матчи «Пари НН»«Крылья Советов» и «Балтика»«Сочи», где за хлесткие удары в лицо назначали 11‑метровые удары.

Ву попадает кулаком в лицо Фассону, есть амплитуда и действие. Да, судья не видел [эпизод], но ВАР нам для чего?

Во втором эпизоде посмотрите, как Денисов отводит руку назад, он просто отмахивается. Руденко не фолит, он идет к мячу, а Денисов рукой бьет соперника в лицо. Почему не вмешивается ВАР? Нет объяснения.

Тем более ранее в РПЛ назначались пенальти за более легкие контакты руки и лица», – сказал Лапочкин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Лапочкин Сергей Танашев Инал
Комментарии (59)
Император Бомжей
1775544507
Да не, надо быть обьективным! Пенальти судья не поставил в ворота Спартака, это факт, матч ничейный прям, 2:2 смотрелось бы, Спартак лучше отыграл второй тайм! Но при этом Морозова должен был раньше удалять, а также срывал атаки Спартака при фолах. Судья поплыл и матч засрал))
NewLife
NewLife
Почему никто не бьет лапочкину по лицу, чтобы не .издил против Спартака ?
zigbert
zigbert
Надо хоть как то придерживаться правил а Лапочкин уводит куда то в сторону.
Литейный 4 (returned)
1775547288
Два десятка лет тащат хряков, не дав им упасть ниже 6 места. Гыгыгы
suchi-69
suchi-69
На ветке фиксируются душераздирающие визги, параличные дрыгания копытами и множественные разрывы розовых поросячьих пуканов с неконтролируемым разбрызгиванием тухлого кала и слюней, т.е. правда, как паяльная лампа, жжёт единственную бесстыжую свинячью извилину. У-у-в-в-и-и-и-и-ии-и
Айболид
Айболид
Пожар на сайте ! ПОЖААААААР ! ))))))))
Бумбраш
Бумбраш
Тапочкин и вся вшивая братия нюхайте носки и черемякайте висячку у старой обезьяны
FWSPM
FWSPM
пенальти не поставили по причине того что нужно было отцепить проводниц от гонки за первое место. так что заказчик тут точно не Спартак)) юбилей опять под большим вопросом. а вы там в своих бачках помойных хоть обхрюкайтесь
алдан2014
алдан2014
Лапочка...смотри разбор Федотова,почему не назначены пенальти. Все знают за чей счёт ты поешь и свистишь.
suchi-69
suchi-69
Фсё, фарт у птицы закончился, теперь только жоское порево
