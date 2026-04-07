Лапочкин указал на две судейские ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал судейство в матче 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.

Они отыгрались благодаря пенальти.

На 73-й минуте рефери удалил игрока «Локо».

Матч судил Инал Танашев.

«Мне сложно сказать, почему не назначили два пенальти в ворота «Спартака». Ранее были матчи «Пари НН» – «Крылья Советов» и «Балтика» – «Сочи», где за хлесткие удары в лицо назначали 11‑метровые удары.

Ву попадает кулаком в лицо Фассону, есть амплитуда и действие. Да, судья не видел [эпизод], но ВАР нам для чего?

Во втором эпизоде посмотрите, как Денисов отводит руку назад, он просто отмахивается. Руденко не фолит, он идет к мячу, а Денисов рукой бьет соперника в лицо. Почему не вмешивается ВАР? Нет объяснения.

Тем более ранее в РПЛ назначались пенальти за более легкие контакты руки и лица», – сказал Лапочкин.