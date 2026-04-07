Лапочкин указал на две судейские ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал судейство в матче 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».
- Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.
- Они отыгрались благодаря пенальти.
- На 73-й минуте рефери удалил игрока «Локо».
- Матч судил Инал Танашев.
«Мне сложно сказать, почему не назначили два пенальти в ворота «Спартака». Ранее были матчи «Пари НН» – «Крылья Советов» и «Балтика» – «Сочи», где за хлесткие удары в лицо назначали 11‑метровые удары.
Ву попадает кулаком в лицо Фассону, есть амплитуда и действие. Да, судья не видел [эпизод], но ВАР нам для чего?
Во втором эпизоде посмотрите, как Денисов отводит руку назад, он просто отмахивается. Руденко не фолит, он идет к мячу, а Денисов рукой бьет соперника в лицо. Почему не вмешивается ВАР? Нет объяснения.
Тем более ранее в РПЛ назначались пенальти за более легкие контакты руки и лица», – сказал Лапочкин.
Источник: «Матч ТВ»