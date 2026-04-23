  Лапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Лапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Сегодня, 14:41
36

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин дал оценку моменту с назначением пенальти в концовке игры 26-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом».

– Касается ли мяч руки – вот самый главный вопрос. Потому что мы видим – да, отставленная рука Дивеева, а дальше ротация мяча не меняется.

По ощущениям, которые я вижу, кажется, что нет контакта. Потому что если бы был контакт мяча и руки, то ротация бы сильно поменялась, и мы бы это увидели.

Меня удивило, как Алексей Сухой у монитора быстро посмотрел этот момент. Он увидел отставленную руку, как где-то пролетел мяч, и назначил пенальти.

Мне кажется, в этом моменте надо разбираться более детально и чуть дольше его пристально смотреть. Так как нет ротации, мне кажется, что вообще не было касания руки.

– Имеет место эффект последних минут, когда судейская бригада хотела побыстрее принять решение? Может быть, с этим связана такая поспешность Сухого?

– Не хочется в это верить. Все-таки топовый матч, играют первая и третья команда, и тут спешка точно не нужна, особенно на 97-й, 98-й минуте.

Надо было точно все посмотреть. Поэтому меня и удивила такая спешка с назначением пенальти.

Лапочкин оценил момент с неназначенным пенальти в матче «Крылья» – ЦСКА 9
Лапочкин назвал ошибку Карасева в пользу «Зенита» в матче с «Краснодаром» 9
Лапочкин оценил удаление Педро 39
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Лапочкин Сергей
Комментарии (36)
Good_win_ФКСМ
1776949016
НУ, это прости-господи со свистком еще в бытность своего беспредела был бо.мже-подстилкой на их кормежке... потому нет ничего удивительного в том, что этот, закончивший судить раньше, чем его должны были посадить, снова "свистит" в пользу бо.мжарни ну ка, гНомосеки, начинаем перекличку 3,14дрилл - все подобные отмечаемся в комментариях к моему посту, чтобы сайт знал в лицо местную заднеприводную шваль)):
Литейный 4 (returned)
1776949142
Кто то Сухому что-то посулил. Гыгыгы
ziborock
1776949482
Что еще может сказать Лампочкин из Питера?! А вот про вторую не поставленную пенку все молчат!)))
Artemka444
1776949818
Москва сосите у себя там Я посмотрю как вашу помойку засудят сегодня
Evgenijgerasimov607@gmail
1776951049
Этого Тапочкина отстранили от судейства на 10 лет,оторвали от кормушки,теперь он подрабатывает экспертом
АлексМак
1776952042
Сухого на по-мойку!
Taps
1776952151
Куплен однозначно. Так ненавидит Зенит, что кушать не может ... Тварь.
Томик
1776954005
В какую бы сторону Лапочкин не "разбирал" - никакой веры ему нет. Наслушаны уже всевозможных версий от него. Да к тому же ещё и работает на "Матч".
Коста008
1776954214
А вот теперь можно пихать. Если не видел - так требуйте больше технических камер от вещателя или с более хорошей четкостью, разрешением и зумом. Не хочет вещатель тратиться? Выпускайте обращение от лица Судейского комитета, что в связи с тем, что возможности вещателя ограничены, вы не можете гарантировать полное покрытие игровых моментов VAR-арбитром и их корректное судейство. Если вопрос размещения камер на стадионе - за вещателем, то он должен вам обеспечить максимально правильную и четкую картинку, чтобы потом самим не выглядеть странно в глазах общественности. Может тогда и прекратятся нелепые торги за право показывать Лигу, тот, кто возьмется, будет отвечать за все эти моменты, а не спихивать вину на Лигу, что не запросили больше камер.
Интерес
1776959591
Ротация, концентрация,контрацепция...Я хоть и малограмотный, но с помощью подручных средств термин ротация никак не смог применить к "описанию изменения траектории полёта мяча вследствие контакта" с рукой.
Главные новости
РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»
19:25
4
ВидеоТимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
19:17
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
19:07
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
18:52
1
Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?»
18:12
6
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
18:00
2
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
17:33
9
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
16:56
7
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Все новости
Все новости
Основной вратарь «Балтики» выбыл до середины мая
19:51
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» Махачкала: голы и лучшие моменты (Видео)
19:25
Орлов сказал, в чем Воробьев лучше Соболева
19:22
2
ВидеоТренер «Рубина» Артига объяснил, зачем поцеловал руку автору единственного гола в ворота «Динамо»
19:00
1
ВидеоКарпукас прокомментировал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
18:37
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 23 апреля 2026
18:36
7
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
ВидеоЖуравель высказался о спорном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
17:41
3
В «Локомотиве» одним словом оценили судейство в матче с «Зенитом»
17:16
2
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Вердикт судейского департамента РФС по неназначенному пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика»
16:15
8
Агент Тюкавина ждет увольнение Гусева из «Динамо»
15:49
1
Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
15:41
13
Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»
15:20
10
Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»
15:00
9
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
14:41
36
Воробьев прояснил ситуацию со своим будущим в «Локомотиве»
14:18
Дочь Семака получила нейтральный статус
14:05
16
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:03
За «Спартак» играют 3 футболиста, получившие золотые медали в школе
13:57
10
Адамов сказал, выступают ли судьи против «Зенита»
13:49
9
Форвард «Спартака» может вернуться в Нидерланды
13:42
2
Названа позиция, которую ЦСКА собрался усилить летом
13:30
8
Казанский предложил изменение в работе комментаторов РПЛ
13:21
2
Дивеев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Я не почувствовал касание, вот в чем прикол»
13:12
4
«Балтика» может купить игрока за 200 миллионов
12:59
1
Литвинов рассказал об особом подходе Карседо к российским игрокам
12:46
5
Орлов – о пенальти в ворота «Зенита»: «Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!»
12:34
22
