Лапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин дал оценку моменту с назначением пенальти в концовке игры 26-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Его назначили за игру рукой Игоря Дивеева.

Матч судил Алексей Сухой.

– Касается ли мяч руки – вот самый главный вопрос. Потому что мы видим – да, отставленная рука Дивеева, а дальше ротация мяча не меняется.

По ощущениям, которые я вижу, кажется, что нет контакта. Потому что если бы был контакт мяча и руки, то ротация бы сильно поменялась, и мы бы это увидели.

Меня удивило, как Алексей Сухой у монитора быстро посмотрел этот момент. Он увидел отставленную руку, как где-то пролетел мяч, и назначил пенальти.

Мне кажется, в этом моменте надо разбираться более детально и чуть дольше его пристально смотреть. Так как нет ротации, мне кажется, что вообще не было касания руки.

– Имеет место эффект последних минут, когда судейская бригада хотела побыстрее принять решение? Может быть, с этим связана такая поспешность Сухого?

– Не хочется в это верить. Все-таки топовый матч, играют первая и третья команда, и тут спешка точно не нужна, особенно на 97-й, 98-й минуте.

Надо было точно все посмотреть. Поэтому меня и удивила такая спешка с назначением пенальти.