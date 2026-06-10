Выяснился клуб, где Лунев начнет новый сезон

«Динамо» согласовало ключевые параметры нового контракта с вратарем Андреем Луневым – осталось урегулировать последние детали.

Срок соглашения с 34-летним голкипером составит один год и будет включать опции продления.

Ожидается, что стороны подпишут договор на следующей неделе, до старта предсезонных сборов бело-голубых, намеченного на 18 июня.