Лунев прокомментировал уход Тюкавина в «Зенит»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о возможном трансфере Константина Тюкавина в «Зенит».
– Как относитесь к возможному переходу Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро?
– Есть клуб, пускай они решают.
– Вы Косте советовали переходить туда?
– Общался на эту тему с ним, он знает мой совет. Если Костя посчитает нужным, расскажет об этом.
– Он согласился с вашей точкой зрения?
– Тяжело так сказать. Он достаточно взрослый человек, у него есть семья, родители, агент, которые могут также советовать.
У него своя жизнь, он может услышать совет и посмотреть на ситуацию под другим углом. Он у меня спросил – я ему ответил, а дальше он сам решает.
– Финансовая часть, наверное, сильно влияет, ведь в Санкт-Петербурге зарплата будет выше.
– Думаете, там большая разница?
– Думаю, да. Я ошибаюсь?
– Не могу сказать, не знаю.
– Для вас кто сильнее – Соболев или Тюкавин?
– Очевидно, что Костя сильнее. Для меня Тюка сильнее во всем: посмотрите игры, сравните скиллы одного и другого. Очевидно же, нет?
– Вы хотите, чтобы он остался в клубе?
– Я бы хотел, чтобы Костя выиграл трофей с «Динамо».
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.