Лунев прокомментировал уход Тюкавина в «Зенит»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о возможном трансфере Константина Тюкавина в «Зенит».

– Как относитесь к возможному переходу Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро?

– Есть клуб, пускай они решают.

– Вы Косте советовали переходить туда?

– Общался на эту тему с ним, он знает мой совет. Если Костя посчитает нужным, расскажет об этом.

– Он согласился с вашей точкой зрения?

– Тяжело так сказать. Он достаточно взрослый человек, у него есть семья, родители, агент, которые могут также советовать.

У него своя жизнь, он может услышать совет и посмотреть на ситуацию под другим углом. Он у меня спросил – я ему ответил, а дальше он сам решает.

– Финансовая часть, наверное, сильно влияет, ведь в Санкт-Петербурге зарплата будет выше.

– Думаете, там большая разница?

– Думаю, да. Я ошибаюсь?

– Не могу сказать, не знаю.

– Для вас кто сильнее – Соболев или Тюкавин?

– Очевидно, что Костя сильнее. Для меня Тюка сильнее во всем: посмотрите игры, сравните скиллы одного и другого. Очевидно же, нет?

– Вы хотите, чтобы он остался в клубе?

– Я бы хотел, чтобы Костя выиграл трофей с «Динамо».