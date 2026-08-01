Основной вратарь «Динамо» выбыл до осени

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев травмировался на тренировке.
У него диагностировано повреждение икроножной мышцы.
34-летний футболист выбыл на срок от трех до четырех недель. Он пропустит не менее пяти матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
- Тренер «Динамо» Сандро Шварц выбрал Лунева основным вратарем команды.
- Андрей не пропустил в игре 1-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:0).
- В прошлом сезоне он пропустил 21 гол в 18 матчах.
- Сегодня динамовцы без Лунева встретятся с «Балтикой». Начало – в 20:45 мск.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова