Основной вратарь «Динамо» выбыл до осени

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев травмировался на тренировке.

У него диагностировано повреждение икроножной мышцы.

34-летний футболист выбыл на срок от трех до четырех недель. Он пропустит не менее пяти матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.