Фанаты ЦСКА опубликовали петицию за увольнение директора

Болельщики ЦСКА запустили петицию с требованием уволить спортивного директора клуба Евгения Шевелева. Обращение появилось на сайте петиций и адресовано владельцам команды.

Авторы инициативы связывают слабые результаты ЦСКА с работой менеджмента. По их подсчетам, за время руководства Шевелева клуб совершил больше 15 трансферов, не оправдавших ожиданий.

Кроме того, при одном спортивном директоре в команде сменились четыре главных тренера. Общая сумма расходов на новичков, по оценке активистов, превысила 30 миллионов евро.

«Хаотичные комментарии под постами можно посчитать за мимолетный всплеск эмоций. Петиция – это возможность собрать всех, кому надоело, в одном месте и наглядно показать: вот конкретное количество людей, которые требуют отставки Шевелева», – написали болельщики.