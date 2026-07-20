Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кузнецов высказался о трансфере Головина в «Зенит»

Вчера, 22:46

Бывший игрок сборной России Дмитрий Кузнецов высказался о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в «Зенит». Есть интерес со стороны петербуржцев.

– Стоит ли Головину возвращаться в Россию?

– Он играет в Европе, в одном из пяти сильнейших чемпионатов, является капитаном команды, уже долгое время выступает на высоком уровне. Он привык к европейскому образу жизни и футболу, участвует в Лиге чемпионов… Возвращаться в Россию, где нет еврокубков? Кому и что он здесь будет доказывать?

Новый год – новый вызов и новые достижения. Думаю, мы не дождемся Головина в РПЛ. Разве что после 35‑летия.

Это еще один плюс: два наших российских футболиста играют за рубежом и исполняют ведущие роли в своих командах. В этом плане все отлично.

  • Головин в «Монако» с 2018 года.
  • В прошлом сезоне он забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
  • Монегаски оценивают хавбека в 25 миллионов евро.

Еще по теме:
Агент Головина прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»
Головин забил за «Монако» на фоне возможного возвращения в РПЛ
Агент Головина отреагировал на слухи об уходе игрока из «Монако»
Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига БроукБойз Монако Зенит Головин Александр Кузнецов Дмитрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой дал итоговую оценку ЧМ-2026
12:23
Раскрыто будущее Месси в сборной Аргентины
11:34
1
ФИФА отменила красную карточку Паредеса за драку в финале ЧМ
11:24
5
Роналду лайкнул пост с обвинениями ФИФА в помощи сборной Аргентины
10:58
1
Известный американский актер призвал не болеть за Аргентину, назвав ее расистской
10:41
3
Символическая сборная ЧМ-2026 от Хабиба – в ней нет Месси
10:24
1
«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины
09:55
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026 по созданным моментам
09:50
Стала известна зарплата, которую ЦСКА готов платить Даку
09:40
8
«Просто свинство»: Черданцев раскритиковал ФИФА за решение признать лучшим игроком ЧМ Родри
08:53
6
Все новости
Все новости
Шевалье намерен усадить Сафонова на лавку «ПСЖ»
Вчера, 22:51
3
Кузнецов высказался о трансфере Головина в «Зенит»
Вчера, 22:46
«Краснодар» близок к покупке полузащитника «Нанта»
Вчера, 20:11
2
Жена Сафонова ответила, использует ли фразу «Сафонов, оплатить» в жизни
19 июля
3
Агент Головина прокомментировал возможный трансфер в «Зенит»
19 июля
Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России
19 июля
1
Месси потерял звание лучшего бомбардира в истории ЧМ
19 июля
6
ВидеоСафонов провел женскую зарядку
18 июля
Головин забил за «Монако» на фоне возможного возвращения в РПЛ
18 июля
Во Франции раскрыли дату начала работы Зидана в сборной
18 июля
2
Слуцкий ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева
18 июля
4
Агент Головина отреагировал на слухи об уходе игрока из «Монако»
18 июля
37-летний Обамеянг нашел новый клуб
18 июля
Головину дали совет, как быть с вариантами в России
17 июля
Реакция Семака на трансфер Головина в «Зенит»
17 июля
4
Романо назвал нового тренера сборной Франции
17 июля
1
Мостовой призвал игрока сборной России уехать в Саудовскую Аравию
17 июля
2
Семин определил главного фаворита в борьбе за «Золотой мяч» – это не Месси
17 июля
2
Сафонов назвал самый запоминающийся матч ЧМ-2026
17 июля
Сафонов провел летний отпуск в трех странах
16 июля
1
«Зенит» вступил в переговоры по Головину, сумма возможного трансфера – 25 миллионов
16 июля
26
Реакция Сафонова на вылет сборной Франции с ЧМ-2026
15 июля
30-летний финалист ЧМ-2026 ни разу не проигрывал на уровне сборных
15 июля
4
Назван человек, убедивший «Локомотив» в возможности продажи Батракова в «ПСЖ»
15 июля
2
Позиция «Спартака» по трансферу Головина
15 июля
5
Ветеран «Зенита» оценил трансфер Головина в Петербург
15 июля
3
ФотоХамский поступок Мбаппе в матче с Испанией
15 июля
26
Селюк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
14 июля
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+