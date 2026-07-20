Кузнецов высказался о трансфере Головина в «Зенит»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Кузнецов высказался о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина в «Зенит». Есть интерес со стороны петербуржцев.

– Стоит ли Головину возвращаться в Россию?

– Он играет в Европе, в одном из пяти сильнейших чемпионатов, является капитаном команды, уже долгое время выступает на высоком уровне. Он привык к европейскому образу жизни и футболу, участвует в Лиге чемпионов… Возвращаться в Россию, где нет еврокубков? Кому и что он здесь будет доказывать?

Новый год – новый вызов и новые достижения. Думаю, мы не дождемся Головина в РПЛ. Разве что после 35‑летия.

Это еще один плюс: два наших российских футболиста играют за рубежом и исполняют ведущие роли в своих командах. В этом плане все отлично.