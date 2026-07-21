Семак высказался о конкуренции в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о конкуренции в петербургской команде.
«Для многих игроков это шанс. Попадая в «Зенит», они должны быть готовы к той конкуренции, которая есть. Если говорить про молодых игроков, им нужно пройти определенный путь, чтобы быть конкурентоспособными в составе. Для иностранных игроков дополнительными причинами являются адаптация к стране, к городу», – сказал Семак.
- «Зенит» победил в прошлом сезоне РПЛ.
- Петербуржцы обыграли «Спартак» в суперкубковом матче.
- В 1-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с «Акроном» 25 июля.
Источник: «Матч ТВ»