Решилась судьба 10-го номера «Локо» после ухода Воробьева

Алексей Батраков, полузащитник «Локомотива», забрал себе 10-й номер перед стартом сезона-2026/27. Ранее он выступал под 83-м номером.

10-й номер освободился после того, как нападающий Дмитрий Воробьев покинул московский клуб и перешел в «Краснодар».