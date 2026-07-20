Решилась судьба 10-го номера «Локо» после ухода Воробьева

Алексей Батраков, полузащитник «Локомотива», забрал себе 10-й номер перед стартом сезона-2026/27. Ранее он выступал под 83-м номером.
10-й номер освободился после того, как нападающий Дмитрий Воробьев покинул московский клуб и перешел в «Краснодар».
- Батраков – воспитанник железнодорожников. В прошлом сезоне полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.
- В 1-м туре нового сезона РПЛ «Локомотив» 26 июля примет грозненский «Ахмат».
- Батракова летом пытался купить «ПСЖ».
Источник: РПЛ