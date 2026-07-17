Тарханов – об уходе Воробьева из «Локо»: «Возможна распродажа, дальше – Батраков»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался об ожидаемом уходе нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

«Кордоба получил травму на чемпионате мира, поэтому «Краснодар» решил взять Воробьева. Неплохой нападающий, в «Локомотиве» хорошо смотрелся. Но неясно, сможет ли он заменить Кордобу, который мощнее и умеет продавливать оборону. Он выше уровнем, чем Воробьев, все-таки играет в сборной Колумбии. Посмотрим, как новый форвард впишется.

Не понимаю, почему «Локомотив» отдал единственного нападающего на сегодняшний день. Но в их ситуации, возможно, пойдет распродажа. Дальше может уйти Батраков.

Воробьев – это потеря для них. Хотя в товарищеских матчах команда смотрится хорошо – обыграла «Спартак» и ЦСКА. В «Локомотиве» хорошая школа, сильные тренеры в молодежке – возможно, придется брать футболистом оттуда. Но когда из клуба уходят ведущие игроки, это настораживает. Посмотрим, как сработает тренерский штаб», – сказал Тарханов.