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  • Тарханов – об уходе Воробьева из «Локо»: «Возможна распродажа, дальше – Батраков»

Тарханов – об уходе Воробьева из «Локо»: «Возможна распродажа, дальше – Батраков»

17 июля, 10:39
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался об ожидаемом уходе нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

«Кордоба получил травму на чемпионате мира, поэтому «Краснодар» решил взять Воробьева. Неплохой нападающий, в «Локомотиве» хорошо смотрелся. Но неясно, сможет ли он заменить Кордобу, который мощнее и умеет продавливать оборону. Он выше уровнем, чем Воробьев, все-таки играет в сборной Колумбии. Посмотрим, как новый форвард впишется.

Не понимаю, почему «Локомотив» отдал единственного нападающего на сегодняшний день. Но в их ситуации, возможно, пойдет распродажа. Дальше может уйти Батраков.

Воробьев – это потеря для них. Хотя в товарищеских матчах команда смотрится хорошо – обыграла «Спартак» и ЦСКА. В «Локомотиве» хорошая школа, сильные тренеры в молодежке – возможно, придется брать футболистом оттуда. Но когда из клуба уходят ведущие игроки, это настораживает. Посмотрим, как сработает тренерский штаб», – сказал Тарханов.

  • Сообщалось, что «Локомотив» продаст Воробьева «Краснодару» за 7,3 миллиона евро + 1 миллион евро бонусов.
  • 28-летний Воробьев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Воробьев Дмитрий Батраков Алексей Тарханов Александр
Комментарии (1)
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Artemka444
1784277590
Воробьев ну не вау совсем Кто его пиарит то
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