«Давно так не расстраивался»: Батраков – о финале чемпионата мира

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился впечатлениями от просмотра матча ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.
«Давно так не расстраивался. Понятно, что сборная Испании по делу выиграла. Но за Лионеля Месси мне грустно», – сказал Батраков.
- Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
- Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
- Аргентина не смогла защитить титул чемпионов мира.
Источник: «Матч ТВ»