«Давно так не расстраивался»: Батраков – о финале чемпионата мира

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился впечатлениями от просмотра матча ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

«Давно так не расстраивался. Понятно, что сборная Испании по делу выиграла. Но за Лионеля Месси мне грустно», – сказал Батраков.