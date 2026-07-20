Клуб РПЛ подписал бразильского вингера

«Акрон» взял в аренду на сезон у греческого «Ариса» бразильского вингера Дуду с опцией выкупа.

«Дуду – левоногий вингер, способный сыграть на обоих флангах. Он обладает хорошими скоростными качествами, поставленным кроссом и ударом. Игрок уже адаптирован к европейскому футболу и хорошо говорит на английском языке.

Формат сделки по футболисту является оптимальным для «Акрона»: мы сможем оформить полноценный трансфер Дуду, если он хорошо проявит себя в российском чемпионате», – сказал спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой.

Дуду уже прибыл в расположение «Акрона» и будет готовиться к стартовому матчу нового сезона с «Зенитом».

Сообщалось, что за аренду игрока клуб РПЛ заплатит 1 миллион евро.

24-летний Дуду в прошлом сезоне провел за «Арис» 25 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 1,2 миллиона евро.

В «Акрон» перешел и 20-летний полузащитник Федор Фенин.

С августа 2024 года он выступал за ивановский «Текстильщик». За это время он провел 43 игры, забил 1 ассист.

Сейчас воспитанник «Акрон-Академии Коноплeва» будет выступать за вторую команду тольяттинцев.

«Добро пожаловать домой «, – говорится в сообщении «Акрона».

Также «Акрон» расторг контракт с 23-летним вингером Кириллом Данилиным по соглашению сторон. Минувший сезон он провeл в аренде в московском «Торпедо» и «Гомеле» из Беларуси.

В этом году в составе «Гомеля» Данилин в 14 играх забил 3 гола, сделал 5 ассистов. В составе «Торпедо» в 2025 году он провел 17 встреч, отметился 1 забитым мячом и 3 ассистами.

За «Акрон» у Данилина 64 матча, 6 голов и 5 ассистов.