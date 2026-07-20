Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии

Нападающий Алибек Алиев отметился голом и голевым пасом в составе команды «Университатя Клуж».
В домашнем матче 1-го тура чемпионата Румынии с «Фарулом» он забил гол на 43-й минуте, открыв счет в игре. На 49-й Алиев отдал голевой пас на Мухамаду Драмме, который увеличил преимущество своей команды.
В итоге «Университатя Клуж» одержала победу со счетом 2:1.
Ранее Алиев также отметился голом в Суперкубке Румынии. Во встрече с «Университатей Крайова» он забил мяч на 53-й минуте, но его команда уступила в борьбе за трофей (1:1, по пенальти 4:5).
- 29-летний Алиев перешел в «Университатю Клуж» этим летом из «ЧФР Клуж».
- У уроженца Махачкалы есть гражданства Швеции и России, он провел 2 матча за юношескую сборную Швеции U18.
- В 2015–2017 годах Алиев принадлежал ЦСКА, но не играл официальных матчей за основной состав. В 2015-м он провел 7 товарищеских игр за красно-синих.
Источник: «Бомбардир»