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  • Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии

Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии

Вчера, 17:10

Нападающий Алибек Алиев отметился голом и голевым пасом в составе команды «Университатя Клуж».

В домашнем матче 1-го тура чемпионата Румынии с «Фарулом» он забил гол на 43-й минуте, открыв счет в игре. На 49-й Алиев отдал голевой пас на Мухамаду Драмме, который увеличил преимущество своей команды.

В итоге «Университатя Клуж» одержала победу со счетом 2:1.

Ранее Алиев также отметился голом в Суперкубке Румынии. Во встрече с «Университатей Крайова» он забил мяч на 53-й минуте, но его команда уступила в борьбе за трофей (1:1, по пенальти 4:5).

  • 29-летний Алиев перешел в «Университатю Клуж» этим летом из «ЧФР Клуж».
  • У уроженца Махачкалы есть гражданства Швеции и России, он провел 2 матча за юношескую сборную Швеции U18.
  • В 2015–2017 годах Алиев принадлежал ЦСКА, но не играл официальных матчей за основной состав. В 2015-м он провел 7 товарищеских игр за красно-синих.

Источник: «Бомбардир»
Румыния. Лига I Россия. Премьер-лига Университатя Клуж Фарул ЦСКА Алиев Алибек
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