Глава румынского футбола попрощался с Луческу

Президент Федерации футбола Румынии Рэзван Бурляну сделал заявление по случаю смерти Мирчи Луческу.
«Черный день для Румынии и для мирового футбола. Нас покинул человек, который жил футболом и для футбола каждую секунду своей жизни.
Мирча Луческу был не просто тренером, а учителем жизни для целых поколений игроков. Он любил этот вид спорта больше всего на свете, и его влияние на наш футбол неизмеримо.
В эти трудные времена наши мысли обращены к скорбящей семье Луческу. Нам остались его уроки, элегантность его правления и огромная пустота, которую невозможно заполнить.
Счастливого пути среди звезд, господин Луческу», – сказал Бурляну.
- Тренер скончался в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.
- В сезоне-2016/17 Луческу работал в «Зените».
- До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
- Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
- Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.
Источник: сайт Федерации футбола Румынии