Глава румынского футбола попрощался с Луческу

Президент Федерации футбола Румынии Рэзван Бурляну сделал заявление по случаю смерти Мирчи Луческу.

«Черный день для Румынии и для мирового футбола. Нас покинул человек, который жил футболом и для футбола каждую секунду своей жизни.

Мирча Луческу был не просто тренером, а учителем жизни для целых поколений игроков. Он любил этот вид спорта больше всего на свете, и его влияние на наш футбол неизмеримо.

В эти трудные времена наши мысли обращены к скорбящей семье Луческу. Нам остались его уроки, элегантность его правления и огромная пустота, которую невозможно заполнить.

Счастливого пути среди звезд, господин Луческу», – сказал Бурляну.