Президент УЕФА отреагировал на смерть Луческу

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением по случаю смерти известного румынского тренера Мирчи Луческу.
«Европейский и мировой футбол потеряли выдающуюся личность, чье влияние, авторитет и наследие будут жить в памяти будущих поколений.
Мирча Луческу был одним из истинных оригиналов футбола – человеком с редким футбольным интеллектом, замечательным достоинством и страстью, чей вклад в этот вид спорта трудно оценить одними лишь словами.
За время своей выдающейся карьеры он заслужил восхищение и уважение всего футбольного сообщества благодаря своим знаниям, лидерским качествам и глубокой приверженности истинным ценностям футбола.
Его присутствие формировало команды, вдохновляло игроков и коллег и оставило неизгладимый след в футболе далеко за пределами поля», – сказал Чеферин.
- Тренер скончался в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.
- В сезоне-2016/17 Луческу работал в «Зените».
- До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
- Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
- Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.