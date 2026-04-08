Президент УЕФА отреагировал на смерть Луческу

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением по случаю смерти известного румынского тренера Мирчи Луческу.

«Европейский и мировой футбол потеряли выдающуюся личность, чье влияние, авторитет и наследие будут жить в памяти будущих поколений.

Мирча Луческу был одним из истинных оригиналов футбола – человеком с редким футбольным интеллектом, замечательным достоинством и страстью, чей вклад в этот вид спорта трудно оценить одними лишь словами.

За время своей выдающейся карьеры он заслужил восхищение и уважение всего футбольного сообщества благодаря своим знаниям, лидерским качествам и глубокой приверженности истинным ценностям футбола.

Его присутствие формировало команды, вдохновляло игроков и коллег и оставило неизгладимый след в футболе далеко за пределами поля», – сказал Чеферин.