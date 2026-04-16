Президент «Барселоны» выразил главе УЕФА недовольство судейством в Лиге чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта позвонил главе УЕФА Александеру Чеферину и выразил недовольство работой арбитров в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каталонцы 14 апреля победили «Атлетико» 2:1 в гостях, но в полуфинал прошли мадридцы, выигравшие со счетом 2:0 в первой встрече.

Также в перерыве ответного матча на «Метрополитано» Лапорта встретил генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса и его заместителя Джорджо Маркетти.

Лапорта подошел к ним и посетовал не только на решения главного арбитра Клемана Тюрпена в первом тайме, выделив неназначенный пенальти в отношении Дани Ольмо и игру Хуана Муссо против Фермина Лопеса, но и на работу Иштвана Ковача в первом матче.

Кроме того, глава каталонцев раскритиковал функционеров УЕФА за то, что они сочли неприемлемым официальный протест, поданный «Барселоной» по поводу касания игроком мадридцев Марком Пубиле мяча рукой в своей штрафной в первой игре.