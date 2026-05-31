Бывший полузащитник сборной Португалии Данни поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал».

«Это была отличная игра двух потрясающих команд, «ПСЖ» выглядел лучше и заслужил эту победу. Поздравляю команду и тренеров со вторым титулом Лиги чемпионов подряд.

Что касается Матвея Сафонова, то он однозначно один из лучших голкиперов мира на данный момент и лучший российский футболист. Может быть, в этом матче у него не было так много работы, но он внес свой вклад в победу на протяжении всего турнира», – сказал Данни.

Жена Сафонова Марина была тем человеком, который пронес на поле стадиона в Будапеште российский флаг. Она сделала его из французского.