Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС

Александр Мостовой поделился мнением о возможном присвоении вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта после двух побед в Лиге чемпионов.
– Достоин ли Сафонов присвоения звания ЗМС за победу в Лиге чемпионов?
– Ну, не знаю. А почему мы, футболисты, которые 20 лет в Европе и везде играли, не получили ЗМС? Не заслужили? Получается так…
– После ЧМ-2018 все игроки сборной получили звание.
– Это и ужасно. 80 процентов из этих футболистов даже 100 голов на всех не забили в чемпионате России.
- 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»