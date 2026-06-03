Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС

Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС

Вчера, 00:26
9

Александр Мостовой поделился мнением о возможном присвоении вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта после двух побед в Лиге чемпионов.

– Достоин ли Сафонов присвоения звания ЗМС за победу в Лиге чемпионов?

– Ну, не знаю. А почему мы, футболисты, которые 20 лет в Европе и везде играли, не получили ЗМС? Не заслужили? Получается так…

– После ЧМ-2018 все игроки сборной получили звание.

– Это и ужасно. 80 процентов из этих футболистов даже 100 голов на всех не забили в чемпионате России.

  • 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
  • Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

Еще по теме:
Мостовой – о Мусаеве: «Просто хамло, я таких в школе пинками гонял» 18
Мостовой ответил Мусаеву: «У меня операций на ногах больше, чем у них волос на голове» 6
Мусаев ответил на слова Мостового про «нефутбольного человека» 10
Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей Мостовой Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Novochek
1780435818
Мостового в депутаты надо . Слишком много его стало.Желательно в Единую Россию.
Ответить
ilya-ilya-google
1780437955
Акинфеев вообще главный лохпед! Ноль голов за карьеру!
Ответить
evgevg13
1780450402
Обижена шутовская
Ответить
рылы
1780454968
выдайте уже лже-царю клоунский нос.
Ответить
BlackMurder34
1780461408
Кто продаёт ему препараты запрещённые?
Ответить
bratskij
1780462367
По твоей логике "одаренного оленя" если защитник и вратарь не забивают 100 голов, то они не имеют права быть Мастерами Спорта? Ой дурак.....
Ответить
Strig
1780467589
мост прав. у нас кто -то не так всё устроил в этом мире
Ответить
Foxitkuban
1780470489
По мнению Мостового, всех нужно ровнять на него самого. Если забил меньше чем Мостовой, то никаких тебе ЗМС. Соответственно, все оборонцы и полузащитники - даже не рыпайтесь. Только напы могут претендовать на звание. #царьшут
Ответить
Главные новости
«Зенит» уволил тренера, Тюкавин – в Петербурге, Россию заподозрили в допинге на Евро-2008 и другие новости
01:46
Агент оценил шансы на уход Луиса Энрике из «Зенита» после ЧМ-2026
01:10
Аршавина называли в Англии «пидорасом»
00:58
1
Перес сообщил, кто станет первым новичком «Реала» после его переизбрания
00:15
1
Глава «Локомотива» ответил, получил ли клуб предложение от «ПСЖ» по Батракову
Вчера, 23:27
1
Перес назвал тренера, который возглавит «Реал» в случае его победы на выборах
Вчера, 23:11
1
Определен лучший игрок России
Вчера, 22:48
5
Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА
Вчера, 22:02
6
«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом
Вчера, 21:53
8
ВидеоФанаты «ПСЖ» уже знают Батракова
Вчера, 21:12
4
Все новости
Все новости
Семин ответил на вопрос, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
01:31
Сафонова осудили за пост в соцсети
00:33
Впечатления Сафонова от встречи с Макроном
Вчера, 20:50
12
Сафонов пройдет по красной дорожке престижной премии
Вчера, 18:09
2
Сафонова признали лучшим вратарем Европы
Вчера, 17:34
7
Депутат Госдумы объяснила, почему Сафонову не присвоят звание ЗМС
Вчера, 16:57
11
Сафонов – сильнейший вратарь чемпионата Франции
Вчера, 15:49
3
Во Франции предсказали дальнейшую судьбу Сафонова
Вчера, 15:33
2
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
Вчера, 11:48
18
Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС
Вчера, 00:26
9
Сафонов подробно рассказал о чемпионском параде «ПСЖ» в Париже
2 июня
Жена Сафонова выступила с пожеланием хейтерам
2 июня
4
Орлов высказался об успехах Хвичи в составе «ПСЖ»
2 июня
1
Клуб Головина уволил главного тренера
1 июня
Сафонов повторил достижение Головина и Фернандеса
1 июня
7
В «ПСЖ» приняли важное решение по Сафонову
1 июня
1
Хвича вошел в топ-10 самых дорогих футболистов мира
1 июня
6
Батраков лишился статуса самого дорогого российского футболиста
1 июня
2
Стало известно, будет ли «ПСЖ» покупать вратаря сборной Португалии
1 июня
ФотоСын Анчелотти возглавил клуб Лиги 1, который сыграет в Лиге чемпионов
1 июня
ВидеоСафонов засмеялся во время речи президента Франции Макрона
31 мая
26
Семин оценил шансы Хвичи на получение «Золотого мяча»
31 мая
1
Кавазашвили ответил на сравнение Сафонова с Яшиным
31 мая
В «ПСЖ» определились с судьбой тренера Энрике
31 мая
3
Аршавин объяснил, чего не хватает Сафонову до величия Акинфеева
31 мая
15
Шеф из «Кухни» ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
30 мая
13
Стало известно отношение Сафонова к тому, что его называют Мотей
30 мая
1
Мостовой определил условие, чтобы Сафонов стал игроком века в России
30 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 