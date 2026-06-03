Мостовой озвучил позицию по присвоению Сафонову звания ЗМС

Александр Мостовой поделился мнением о возможном присвоении вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта после двух побед в Лиге чемпионов.

– Достоин ли Сафонов присвоения звания ЗМС за победу в Лиге чемпионов?

– Ну, не знаю. А почему мы, футболисты, которые 20 лет в Европе и везде играли, не получили ЗМС? Не заслужили? Получается так…

– После ЧМ-2018 все игроки сборной получили звание.

– Это и ужасно. 80 процентов из этих футболистов даже 100 голов на всех не забили в чемпионате России.