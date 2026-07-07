12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков

УЕФА обнародовал составы клубов, которые примут участие в 1-м отборочном раунде еврокубков сезона-2026/27.
В них включены 12 футболистов, заявленных на этот этап по российскому гражданству.
Двое из них могут сыграть в Лиге чемпионов, один – в Лиге Европы, а еще девять – в Лиге конференций.
Полный список выглядит так:
Лига чемпионов
- Тимур Иванов («МЛ Витебск», полузащитник, 21 год);
- Никита Глушков («МЛ Витебск», полузащитник, 32);
Лига Европы
- Алибек Алиев («Университатя Клуж», 29);
Лига конференций
- Николай Бочко (БАТЭ, защитник, 27);
- Андрей Журин (БАТЭ, защитник, 19);
- Ярослав Храмцевич (БАТЭ, нападающий, 18);
- Ярослав Матюхин («Алашкерт», защитник, 20);
- Иван Коновалов («Елимай», вратарь, 31);
- Максим Павлов («Нымме Калью», вратарь, 22);
- Михаил Коваленко («Пюник», защитник, 31);
- Даниил Куликов («Пюник», полузащитник, 28);
- Александр Закарлюка («Левадия», полузащитник, 31).
Отметим также, что «МЛ Витебск», выступающий в Лиге чемпионов, возглавляет 40-летний российский тренер Филипп Соколинский. Беларуская команда в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится с румынской «Университатей Крайова».
Алибек Алиев, заявленный на Лигу Европы «Университатей Клуж» в качестве россиянина, имеет двойное гражданство. Уроженец Махачкалы выступал за юношескую сборную Швеции. Алиев в 2015–2018 годах принадлежал ЦСКА, но играл только за молодежную команду красно-синих.
В 1-м отборочном раунде Лиги конференций беларуский БАТЭ сыграет с албанским «Эльбасани», армянский «Алашкерт» – с казахстанским «Елимаем», эстонский «Нымме Калью» – с североирландским «Линфилдом», армянский «Пюник» – с мальтийским «Марсашлокком», эстонская «Левадия» – с уэльсским «Карнарвоном».
Первые матчи 1-го отборочного раунда еврокубков пройдут 7-9 июля, ответные – 14-16 июля.