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  • 12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков

12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков

Сегодня, 14:11

УЕФА обнародовал составы клубов, которые примут участие в 1-м отборочном раунде еврокубков сезона-2026/27.

В них включены 12 футболистов, заявленных на этот этап по российскому гражданству.

Двое из них могут сыграть в Лиге чемпионов, один – в Лиге Европы, а еще девять – в Лиге конференций.

Полный список выглядит так:

Лига чемпионов

Лига Европы

  • Алибек Алиев («Университатя Клуж», 29);

Лига конференций

  • Николай Бочко (БАТЭ, защитник, 27);
  • Андрей Журин (БАТЭ, защитник, 19);
  • Ярослав Храмцевич (БАТЭ, нападающий, 18);
  • Ярослав Матюхин («Алашкерт», защитник, 20);
  • Иван Коновалов («Елимай», вратарь, 31);
  • Максим Павлов («Нымме Калью», вратарь, 22);
  • Михаил Коваленко («Пюник», защитник, 31);
  • Даниил Куликов («Пюник», полузащитник, 28);
  • Александр Закарлюка («Левадия», полузащитник, 31).

Отметим также, что «МЛ Витебск», выступающий в Лиге чемпионов, возглавляет 40-летний российский тренер Филипп Соколинский. Беларуская команда в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится с румынской «Университатей Крайова».

Алибек Алиев, заявленный на Лигу Европы «Университатей Клуж» в качестве россиянина, имеет двойное гражданство. Уроженец Махачкалы выступал за юношескую сборную Швеции. Алиев в 2015–2018 годах принадлежал ЦСКА, но играл только за молодежную команду красно-синих.

В 1-м отборочном раунде Лиги конференций беларуский БАТЭ сыграет с албанским «Эльбасани», армянский «Алашкерт» – с казахстанским «Елимаем», эстонский «Нымме Калью» – с североирландским «Линфилдом», армянский «Пюник» – с мальтийским «Марсашлокком», эстонская «Левадия» – с уэльсским «Карнарвоном».

Первые матчи 1-го отборочного раунда еврокубков пройдут 7-9 июля, ответные – 14-16 июля.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига конференций Пюник БАТЭ МЛ Витебск Елимай Алашкерт Левадия Нымме Калью Университатя Клуж Закарлюка Александр Коновалов Иван Коваленко Михаил Алиев Алибек Куликов Даниил Бочко Николай Глушков Никита Иванов Тимур Журин Андрей Соколинский Филипп
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