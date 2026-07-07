12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков

УЕФА обнародовал составы клубов, которые примут участие в 1-м отборочном раунде еврокубков сезона-2026/27.

В них включены 12 футболистов, заявленных на этот этап по российскому гражданству.

Двое из них могут сыграть в Лиге чемпионов, один – в Лиге Европы, а еще девять – в Лиге конференций.

Полный список выглядит так:

Лига чемпионов

Лига Европы

Алибек Алиев («Университатя Клуж», 29);

Лига конференций

Отметим также, что «МЛ Витебск», выступающий в Лиге чемпионов, возглавляет 40-летний российский тренер Филипп Соколинский. Беларуская команда в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится с румынской «Университатей Крайова».

Алибек Алиев, заявленный на Лигу Европы «Университатей Клуж» в качестве россиянина, имеет двойное гражданство. Уроженец Махачкалы выступал за юношескую сборную Швеции. Алиев в 2015–2018 годах принадлежал ЦСКА, но играл только за молодежную команду красно-синих.

В 1-м отборочном раунде Лиги конференций беларуский БАТЭ сыграет с албанским «Эльбасани», армянский «Алашкерт» – с казахстанским «Елимаем», эстонский «Нымме Калью» – с североирландским «Линфилдом», армянский «Пюник» – с мальтийским «Марсашлокком», эстонская «Левадия» – с уэльсским «Карнарвоном».

Первые матчи 1-го отборочного раунда еврокубков пройдут 7-9 июля, ответные – 14-16 июля.