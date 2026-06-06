Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о Матвее Сафонове из «ПСЖ».

Он выиграл с парижанами 8 трофеев за два сезона.

«Сафонов молодец, что выигрывает титулы. Но я всe время говорю, что не нужно забегать вперед.

Высококлассный вратарь определяется не по одному матчу или сезону, нужно смотреть, как он будет прогрессировать дальше.

Пожелаем ему только удачи», – сказал Дасаев.