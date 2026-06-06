Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о Матвее Сафонове из «ПСЖ».
Он выиграл с парижанами 8 трофеев за два сезона.
«Сафонов молодец, что выигрывает титулы. Но я всe время говорю, что не нужно забегать вперед.
Высококлассный вратарь определяется не по одному матчу или сезону, нужно смотреть, как он будет прогрессировать дальше.
Пожелаем ему только удачи», – сказал Дасаев.
- 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»