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Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»

Сегодня, 09:40
2

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о Матвее Сафонове из «ПСЖ».

Он выиграл с парижанами 8 трофеев за два сезона.

«Сафонов молодец, что выигрывает титулы. Но я всe время говорю, что не нужно забегать вперед.

Высококлассный вратарь определяется не по одному матчу или сезону, нужно смотреть, как он будет прогрессировать дальше.

Пожелаем ему только удачи», – сказал Дасаев.

  • 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
  • Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей Дасаев Ринат
Комментарии (2)
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Plyash
1780734665
Молодец Ринат , никакой зависти к Сафонову , просто констатация успешной игры и пожелание дальнейших успехов . Здоровья тебе .
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Hector вернулся
1780743367
Адекватная реакция Рината! Ни капли зависти к успехам Сафонова.
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